Вандали розгромили зупинку транспорту в Києві (фото)



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Розбито обидві бокові скляні панелі зупинки Фото: Київ оперативний

Акт вандалізму скоєно вночі

Сьогодні, 17 жовтня, вночі невідомі розгромили зупинку громадського транспорту на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва.

Про цей акт вандалізму повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На оприлюднених фото видно, що обидві бокові скляні панелі конструкції розбито, осколками всипана вся територія зупинки.

В таких умовах люди очікують прибуття маршрутних автобусів.

Нагадаємо, 8 жовтня у Голосієві на місці, де має бути споруджений пам'ятник вшанування загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції на сході України, скоєно акт вандалізму.

Крім того, нещодавно в оновленій частині парку «Перемога» у Дніпровському районі Києві невідомі викрали кущі та квіти і понівечили скульптурку ведмежатка.

Згодом співробітник муніципальної охорони у парку «Перемога» затримав жінку, яка викорчувала на клумбі квіти.

А в ніч на 3 жовтня на бульварі Праці у Дніпровському районі Києва невідомі вирвали і перевернули шість лавочок.