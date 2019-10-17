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    Новини

    Вандали розгромили зупинку транспорту в Києві (фото)

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    Розбито&nbsp;<span lang="UK">обидві бокові скляні панелі зупинки</span> - Вандали розгромили зупинку транспорту в Києві (фото)
    Розбито обидві бокові скляні панелі зупинки
    Фото: Київ оперативний

    Акт вандалізму скоєно вночі

    Сьогодні, 17 жовтня, вночі невідомі розгромили зупинку громадського транспорту на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва.

    Про цей акт вандалізму повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На оприлюднених фото видно, що обидві бокові скляні панелі конструкції розбито, осколками всипана вся територія зупинки.

    В таких умовах люди очікують прибуття маршрутних автобусів.

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    Вандали розгромили зупинку транспорту в Києві (фото)
    Вандали розгромили зупинку транспорту в Києві (фото)

    Нагадаємо, 8 жовтня у Голосієві на місці, де має бути споруджений пам'ятник вшанування загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції на сході України, скоєно акт вандалізму.

    Крім того, нещодавно в оновленій частині парку «Перемога» у Дніпровському районі Києві невідомі викрали кущі та квіти і понівечили скульптурку ведмежатка. 

    Згодом співробітник муніципальної охорони у парку «Перемога» затримав жінку, яка викорчувала на клумбі квіти.

    А в ніч на 3 жовтня на бульварі Праці у Дніпровському районі Києва невідомі вирвали і перевернули шість лавочок.

    Київ кримінал громадський транспорт вандалізм благоустрій
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