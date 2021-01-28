На Одещині засудили військовослужбовця за повторне ухилення від служби

Військовому присудили позбавлення волі строком на три роки та один місяць

За підтримання публічного обвинувачення Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України, Комінтернівський районний суд Одеської області визнав винним заступника начальника штабу механізованого батальйону військової частини, що розташована в Одеській області, у самовільному залишенні військової частини без поважних причин (ч. 4 ст. 407 КК України) і призначив йому остаточне покарання у виді 3 років 1 місяця позбавлення волі.

Встановлено, що 24.01.2018, військовослужбовець військової служби за контрактом, з метою тимчасово ухилитися від обов’язків військової служби, самовільно залишив розташування військової частини та був відсутній до 14.01.2019, коли самостійно з’явився в суд.

Раніше за аналогічний злочин Волноваський районний суд Донецької області засудив його до покарання у виді позбавлення волі на строк до 3-х років.

У судовому засіданні обвинувачений щиро розкаявся, активно сприяв у розкритті злочину та повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що суд виніс вирок двом організаторам «референдуму» на Луганщині.