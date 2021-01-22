Суд виніс вирок двом організаторам «референдуму» на Луганщині
Двох організаторів незаконного «референдуму» затримали наприкінці 2020 року
Пособників окупантів засудили до п’яти років позбавлення волі з випробувальним термінів в один рік
Районний суд Луганської області засудив двох організаторів незаконного «референдуму», який відбувся у 2014 році.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Зазначається, що зловмисників затримали наприкінці 2020 року.
Прикордонники виявили двох осіб, які в 2014 році приєдналися до організації та проведення так званого референдуму про відділення Луганської області від України.
«Під час подальшого кримінального провадження було підтверджено їх участь в антидержавній злочинної діяльності», – йдеться у повідомленні.
Пособників окупантів засудили до п’яти років позбавлення волі з випробувальним термінів в один рік.
«Правоохоронці продовжують викривати осіб, які брали активну участь в заходах зі зміни територіальної цілісності України на користь російської окупаційної влади», – уточнили в Держприкордонслужбі.Нагадаємо, окупанти на Донбасі заявляють про готовність до ще одного «референдуму».