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    Кримінал

    Суд виніс вирок двом організаторам «референдуму» на Луганщині

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    <p>Двох організаторів незаконного&nbsp;&laquo;референдуму&raquo; затримали наприкінці 2020 року</p> - Суд виніс вирок двом організаторам «референдуму» на Луганщині

    Двох організаторів незаконного «референдуму» затримали наприкінці 2020 року

    Пособників окупантів засудили до п’яти років позбавлення волі з випробувальним термінів в один рік

    Районний суд Луганської області засудив двох організаторів незаконного «референдуму», який відбувся у 2014 році.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

    Зазначається, що зловмисників затримали наприкінці 2020 року.

    Прикордонники виявили двох осіб, які в 2014 році приєдналися до організації та проведення так званого референдуму про відділення Луганської області від України.

    «Під час подальшого кримінального провадження було підтверджено їх участь в антидержавній злочинної діяльності», – йдеться у повідомленні.

    Пособників окупантів засудили до п’яти років позбавлення волі з випробувальним термінів в один рік.

    «Правоохоронці продовжують викривати осіб, які брали активну участь в заходах зі зміни територіальної цілісності України на користь російської окупаційної влади», – уточнили в Держприкордонслужбі.

    Нагадаємо, окупанти на Донбасі заявляють про готовність до ще одного «референдуму».
    Теги: прикордонники окупанти суд Луганщина ЛНР референдум в'язниця вирок
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