На Одещині жінка обікрала чотирирічну дівчинку-інваліда



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Зловмисницю поліцейські знайшли, а вкрадений мобільний телефон повернули хворій на ДЦП дитині

Подія сталася у сільському магазині в Біляївському районі. Побачивши у візочку дівчинку з телефоном, одеситка деякий час крутилася навколо, відволікаючи її увагу, а коли маленька відклала ґаджет убік, - з нечуваним цинізмом забрала його і швидко пішла геть. Усе це зафіксували камери відеоспостереження.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«Я залишила доньку всього на декілька хвилин – відійшла до каси купити води, - розповідає мати дитини. - Щоб вона не плакала, залишила свій мобільний. Дитина не рухається і має проблеми з зором, а музика на телефоні її заспокоює. Коли ж повернулася, очам не повірила, - мобільника не було. А коли зрозуміла, що його вкрали, була шокована».

Не менше вразив злочин і працівників Усатівського відділення поліції, куди жінка звернулася по допомогу.

«Цинічність цього вчинку не залишила байдужим нікого з наших співробітників, - ділиться начальник Усатівського ВП Ігор Панченко. – Особливо, коли ми знайшли зловмисницю та з’ясували, що вона і сама – мати трьох дітей, а телефон вкрала, бо нібито «випила зайвого»».





Ґаджет поліцейські вилучили. З підозрюваною ж наразі проводять слідчі дії. За вчинене 44-річній жінці загрожує до трьох років позбавлення волі – таке максимальне покарання передбачене ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу.

«Я дуже вдячна поліцейським за їхню роботу, - не стримуючи емоцій, говорить потерпіла. – Я до останнього не вірила, що телефон знайдуть. А він для мене – не просто засіб зв’язку і, тим більше, не предмет розкоші, це – необхідність».