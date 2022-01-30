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    На Одещині знайшли мертвою сімейну пару

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    На Одещині поліцейські розслідують обставини загибелі подружньої пари - На Одещині знайшли мертвою сімейну пару
    На Одещині поліцейські розслідують обставини загибелі подружньої пари
    фото з відкритих джерел

    Попередня причина смерті подружжя – отруєння побутовим газом

    У селі Нерубайське, що під Одесою, виявили чоловіка та жінку без ознак життя. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

    Як повідомили в поліції, подружню пару, що померла, виявив син. У будинку відчувався різкий запах газу.

    Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка працювала на місці події, встановила: обстановка в будинку не порушена, слідів проникнення в оселю немає, ознак насилля на тілах людей також.

    «Попередня причина смерті подружжя – отруєння побутовим газом», – зазначив начальник відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Максим Бойко.

    До Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо внесені відомості за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

    Для визначення остаточної причини смерті громадян та правової кваліфікації події тіла померлих направлені на судово-медичну експертизу.

    Теги: отруєння Одещина смерть
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    На Одещині знайшли мертвою сімейну пару