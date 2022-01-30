На Одещині знайшли мертвою сімейну пару

Попередня причина смерті подружжя – отруєння побутовим газом

У селі Нерубайське, що під Одесою, виявили чоловіка та жінку без ознак життя. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Як повідомили в поліції, подружню пару, що померла, виявив син. У будинку відчувався різкий запах газу.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка працювала на місці події, встановила: обстановка в будинку не порушена, слідів проникнення в оселю немає, ознак насилля на тілах людей також.

«Попередня причина смерті подружжя – отруєння побутовим газом», – зазначив начальник відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Максим Бойко.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо внесені відомості за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Для визначення остаточної причини смерті громадян та правової кваліфікації події тіла померлих направлені на судово-медичну експертизу.