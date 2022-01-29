Вибухи у Врбетіце: у президента Чехії знищили секретний документ про «Петрова» і «Боширова»

Співробітники ГРУ «Петров» і «Боширов» могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу по зберіганню боєприпасів у Чехії

ЗМІ повідомили, що у знищенному документі фігурували імена Олександра Мішкіна й Анатолія Чепіги

Канцелярія президента Чехії Мілоша Земана помилково знищила секретний документ про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Поліція почала розслідувати обставини знищення документа. Про це повідомляє Czech Radio із посиланням на поінформовані джерела.

Як зазначається, у документі, призначеному виключно президенту Чехії та найближчим співробітникам його канцелярії, містилася інформація про причетність до загибелі двох людей та завдання величезної фінансової шкоди унаслідок вибухів, влаштованих агентами російської військової розвідки ГРУ.

За даними джерел, про знищення документа поліція дізналася під час перевірки дотримання норм роботи з секретною інформацією. Правоохоронці намагалися з'ясувати, чи є на документі відбитки пальців чи ДНК сторонніх осіб, які не мали права ознайомлюватися з ним.

«Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, також пов'язаних зі справою про отруєння у Великій Британії отрутою типу «Новачок» Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом з деякими іншими документами», – пише видання.

Президентський канцлер Вратіслав Минар офіційно не спростував інформацію про знищення секретного паперу, проте відкинув можливість доступу до нього сторонніх осіб.

Своєю чергою голова комітету безпеки Канцелярії президента республіки Ян Новак додав, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Наприкінці 2014 року на складах із боєприпасами в чеському селі Врбетіце сталося кілька вибухів, унаслідок яких загинуло двоє людей. Роботи з ліквідації наслідків вибухів тривали майже шість років і закінчилися восени минулого року. Завдані збитки та витрати, необхідні для очищення територій біля складів, оцінюють приблизно в 1 млрд чеських крон (орієнтовно $47 млн).

Нагадаємо, що в квітні 2015 року Омелян Гебрев був отруєний речовиною, схожою на «Новичок», яким згодом були отруєні перебіжчики Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському Солсбері. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян.

У квітні 2021 року Чехія звинуватила російські спецслужби в організації вибухів у Врбетіце і вислала 18 дипломатів РФ з країни.

Також депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

Крім того російську державну компанію «Росатом» планують відсторонити від тендеру на будівництво нового енергоблоку для чеської атомної електростанції «Дуковани».

У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.