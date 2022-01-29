Відкинуло на 20 метрів: на Одещині легковик на швидкості збив жінку (відео)

Постраждалу у важкому стані доставили в лікарню

У Білгороді-Дністровському легковий автомобіль збив жінку. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Жінка вийшла з автобуса і вирішила одразу ж перейти дорогу в недозволеному місці, і, не переконавшись у безпеці руху, потрапила під колеса автомобіля Honda, що рухався у бік порту. Примітно, що поряд із потерпілою на зупинці була ще одна жінка, яка не ризикнула перетинати проїзну частину разом із сусідкою.

За попередньою інформацією, водій іномарки перевищив швидкість і не врахував мокрого стану проїзної частини. Від удару жінка кілька разів перекинулася у повітрі і впала на дорогу. Після аварії її госпіталізували до міської лікарні.

За словами медиків, внаслідок аварії жінка 1950 року народження отримала множинні травми. Лікарі оцінюють її стан як украй тяжкий.

Як стало відомо, водій не втік з місця події. Наразі з ним працюють правоохоронці.

На опублікованому записі можна побачити, як жінка виходить з маршрутки з сумками та переходить дорогу. Раптом її на великій швидкості збиває легковий автомобіль.

Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.

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