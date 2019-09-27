На озері Ялпуг поліцейські викрили рибалку із забороненим знаряддям лову



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Сітками 40-річний правопорушник наловив кілька ящиків карася, окуня та ляща, завдавши державі збитку на суму майже три тисячі гривень

Викрили правоохоронці чоловіка спільно зі співробітниками одеського рибного патрулю під час рейду вздовж берегової лінії в селі Котловина, направленого на охорону навколишнього середовища та рибних запасів озера.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Правопорушник виявився місцевим і пояснив, що весь улов збирався продати.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.