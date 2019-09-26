Нові кадри Авакова кадри

Кабмін затвердив нову кількість заступників для міністра Авакова, збільшивши їх число з чотирьох до семи

Всі новопризначення верхівки МВС і Нацполіції

24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що іде з посади очільника Нацполіції. Причину такого кроку він під час брифінгу не пояснив. Очолив Наполіцію Ігор Клименко. Але підстав до такого кроку може бути кілька. По-перше, 21 вересня у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» між Україною і Польщею польські прикордонники затримали автомобіль Mersedes-Benz із екс-дружиною високопосадовця Вікторією Князєвою, яка перевозила незадекларовані 500 тис. євро.

Пан Князєв відреагував на це, заявив про інформаційну атаку проти нього, заперечивши порушення закону. Неофіційно у самій поліції рішення Князєва пояснюють його незгодою із кадровими призначеннями, яке затіяло керівництво міністерства. За словами нардепа Олексія Гончаренка, Кабмін затвердив нову кількість заступників для міністра Авакова, збільшивши їх число з чотирьох до семи.

Причому трьох ще призначених за часів уряду Володимира Гройсмана залишили. Мова іде про першого заступника Сергія Ярового і заступників Тетяну Ковальчук і Сергія Гончарова. Раніше уряд звільнив Вадима Трояна з посади заступника глави МВС, призначивши його заступником очільника Нацполіції. У вересні також були звільнені перший заступник глави МВС В’ячеслав Аброськин, заступник голови Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Віталій Невгада і заступник голови Нацполіції, начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець.

Між тим, список заступників глави МВС поповнили Катерина Павліченко, Олександр Гогілашвілі і колишній нардеп і радник міністра Антон Геращенко. Тим часом сам Сергій Князєв так і не зміг відчути безробіття. У четвер 26 вересня на сайті МВС з’явилося повідомлення про його призначення радником глави МВС. «Главком» розбирався, ким є новопризначенці і які завдання їм поставив міністр Арсен Аваков.

Начальник Національної поліції Ігор Клименко

Народився 25 жовтня 1972 року у Києві. Закінчив Харківський військовий інститут і Одеський державний університет (спеціальність - психологія). П’ять років тому закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету МВС (спеціальність - правознавство). З 1998 року служить в МВС. Починав кар’єру на Харківщині, працюючи психологом Центру практичної психології Управління МВС. За три роки почав працювати у Спеціальному миротворчому центрі при МВС України, проходив службу у Косово. Також служив патрульним у складі миротворчої місії на території колишньої Югославії. У 2014 році, як повідомляє сайт МВС, брав участь в АТО на Донбасі. Має звання генерала поліції третього рангу.

З 2017 року працював на спеціально створеній новій посаді у структурі Національної поліції - заступником керівника Нацполіції - начальником департаменту кадрового забезпечення. Є координатором процесу реформування правоохоронного відомства у тісній співпраці з іноземними партнерами.

Три роки тому громадські активісти називали Клименка «переатестованим керівником МВС», який разом із радниками глави МВС займався підбором членів атестаційних комісій МВС замість американського незалежного агентства ICITAP. Мовляв, це в підсумку призвело до того, що в структурі міністерства атестацію змогли пройти багато кадрів колишнього міністра, залишившись працювати у правоохоронних органах за нової, постмайданної влади. «В комісіях залишилися міліціонери зі «старої гвардії», замасковані під громадськість начебто представників профспілки співробітників МВС», - розповідав громадський активіст Роман Синіцин. Наприклад, членом атестаційної комісії Нацполіції у Житомирській області був Ігор Фадєєв, який є вихідцем із кримінальних кіл, стверджували на своїх сторінках у Facebook активісти та екс-члени атестаційних комісій Нацполіції Роман Сініцин та Ольга Худецька. «Саме Клименко був серед тих, хто «прописував» наказ про проведення атестації і зробив це таким чином, що залишив багато обхідних шляхів, які створювали можливості судового оскарження в разі провалу атестації. Саме через це багато «колишніх» правоохоронців поновилися на посадах», - розповів Синіцин в коментарі «Главкому». За його словами, Клименко – не найгірша кандидатура, адже ходили чутки про те, що начальником Нацполіції може стати Євген Коваль, який нібито пов’язаний з викраденнями активістів з Майдану, Дмитра Євдокимова «Так чи інакше, це не є людиною з реформаторським досвідом, на відміну від, умовно, Хатіі Деканоідзе», - додав Синіцин.

Згідно із декларацією про доходи за 2018, Ігор Клименко володіє квартирою у Києві площею понад 67 кв. м, має недобудований будинок і дві земельні ділянки у Бориспільському районі загальною площею у понад 1,8 тис. кв. м. він також задекларував автомобілі Lexus RX-350 2007 року та Mitsubishi Colt 2009 року. Дружина новоспеченого начальника Нацполіції зареєстрована земельна ділянка на Житомирщині площею 1,5 тис. кв. м. і автобус TEMSA. За минулий рік чиновник заробив більше 1 млн 213 тис. грн, задекларував 500 тис. грн, 210 тис. на банківському рахунку, а також у валюті $4,5 тис. І 50 євро.

Перший заступник глави МВС Сергій Яровий

Народився 17 березня 1958 року і Одесі. У 1979 році закінчив Тбіліське вище артилерійське командне училище ім. 26 Бакинських комісарів, у 1992 році командний факультет Військової академії Збройних Сил ім. Фрунзе (нині Загальновійськова академія збройних сил Російської Федерації, Москва). У 2008 році закінчив Одеський юридичний інститут Харківського національного університету МВС. Генерал-полковник МВС.

На початку 90-х був начальником штабу 7 полку З дивізії Національної гвардії України. Згодом очолив окремий батальйон Нацгвардії, керував штабом моторизованої бригади міліції, у 2003-2004 роках був командиром військової частини 3003 Внутрішніх військ МВС України. У часи Януковича в 2010 – 2012 роках був командувачем Внутрішніх військ МВС України. Опісля два роки працював радником глави МВС (Департамент забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування МВС). Працює першим заступником глави МВС з березня 2014 року, нині був перепризначений на цю посаду.

Навколо прізвища Ярового ходять багато чуток. Громадські активісти обвинувачували його у розкраданнях коштів на посаді командувача Внутрішніх військ МВС. Критичні зауваження про роботу МВС лунали і від Рахункової палати. Колегія цього державного органу фінансово-бюджетного контролю за результатами аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених МВС у 2011 році на централізоване матеріально-технічне забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ прийшла до висновку: система використання бюджетних коштів на держзакупівлі пально-мастильні матеріали, форменого одягу та інших товарів неефективна і обтяжлива для бюджету. А управлінські рішення керівництва МВС про закупівлю товарів, робіт і послуг були недосконалими і необґрунтованими.

Згідно із декларацією за 2018 рік, Сергій Яровий має квартиру 62 кв. м. За рік від роботи в міністерстві він збагатився на загальну суму 2 млн 492,9 тис. грн. Також Яровий задекларував готівкові кошти: 130 тис. грн, $84 тис. та $21 тис. євро. Окрім того він тримає у банку 1 млн 58 тис. грн.

Заступник глави МВС Тетяна Ковальчук

Народилася 29 листопада 1982 року. У 2006 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію політолога-міжнародника. У 2012 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка, має фах юриста. Кандидат політичних наук. Професійних шлях починала у Харкові. У 2011 – 2012 роках обіймала посаду радника голови правління Харківської обласної благодійної організації «Благодійний фонд «Ренесанс». А вже наступного року працювала помічником-консультантом нардепа України Арсена Авакова. Після того, як Аваков став міністром до 2016 року обіймала посаду помічника міністра, потім – директора Департаменту організаційно-апаратної роботи МВС України. 14 вересня 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів України призначена заступником Міністра внутрішніх справ. Займається координацією та забезпеченням аналітично-контрольного напрямку роботи, стратегічним плануванням в діяльності МВС, протокольно-апаратною роботою.

Згідно з декларацією, розміщеною у відкритому реєстрі національних публічних діячів України, Ковальчук задекларувала у 2018 році 901 093 гривні доходів від роботи у Міністерстві внутрішніх справ України. Окрім цього, Ковальчук задекларувала банківський вклад на 64 721 гривень, а також 353 000 гривень і 95 000 доларів готівки.

Заступниці міністра належить квартира площею 101,02 кв. м.

Заступник глави МВС Сергій Гончаров

Народився 16 серпня 1983 року. У 2005 році закінчив Київський національний торгово-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», магістр з обліку і аудиту, економіст з обліку і аудиту. З листопада 2004 р. по серпень 2005 р. працював на посаді головного бухгалтера ТОВ «Спектр». Опісля розпочав кар’єру на державній службі. Працював у Головному контрольно-ревізійному управлінні України на посадах від старшого контролера-ревізора до начальника відділу. В серпні 2008 року був призначений на посаду головного спеціаліста Секретаріату Кабміну. Нагороджений грамотою прем’єра, коли уряд очолювала Юлія Тимошенко.

У квітні 2010 року звільнився з державної служби і до серпня 2015-го, як ідеться в офіційній біографії, працював у приватному секторі економіки у сфері будівництва. Восени 2015-го повернувся на державну службу і одразу на посаду заступника начальника управління Департаменту матеріального забезпечення МВС України. За рік був призначений на посаду першого заступника директора Головного сервісного центру МВС України, а з жовтня 2017 року по липень 2018 року працював на посаді заступника начальника Департаменту поліції охорони. Працює на посаді заступника міністра з 4 липня 2018 року, нині перепризначений на цю посаду.

Сергій Гончаров задекларував за 2018 р. 867,8 тис. грн. Він також володіє земельною ділянкою 112,4 кв. м. та квартирою 162,2 кв. м. Заступник міністра має вклади у банку: 88,8 тис. грн та $379. Також у декларації зазначені готівкові кошти: $24,6 тис.

Заступник глави МВС Катерина Павліченко

Народилася 29 грудня 1989 року у Києві. Закінчила юридичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка, магістр правознавства. У цьому ж університеті здобула фах економіста. Кар’єру розпочала у 2009 році юрисконсультом у ТОВ «Юридичної компанії «Аделаїда». У 2012р. прийняла присягу державного службовця та отримала спеціальне звання інспектора податкової та митної справи 1го рангу. Впродовж наступних трьох років працювала в юридичному управлінні Держаної фіскальної служби (ДФС), на чолі якої був Ігор Білоус, відсторонений зі своєї посади прем’єром Арсенієм Яценюком наприкінці лютого 2015 р. через оприлюднені у ЗМІ факти зловживання у ДФС, на митниці, у податковій міліції.

У 2015 році розпочала роботу в Управлінні патрульної служби МВС у м. Києві, пізніше переведена на посаду старшого інспектора з особливих доручень відділу моніторингу та аналітичного забезпечення. Успішно пройшовши переатестацію того ж року, займала аналогічну посаду в Департаменті патрульної поліції. А вже наступного року стала заступником начальника Департаменту патрульної поліції, має звання старшого лейтенанта поліції. Окрім того Катерина очолює громадську організацію «Українська асоціація представниць правоохоронних органів», яка виступає за рівноправ’я чоловіків і жінок у поліції, захищає соціальні, економічні і культурні права працівників МВС.

Як розповідають у міністерстві, Павліченко координуватиме питання щодо моніторингу за дотриманням прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів системи МВС, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству в сім’ї, взаємодії з органами держвлади, міжнародними та національними неурядовими організаціями в цих напрямках.

На посаді заступниці начальника Департаменту патрульної поліції Катерина Павліченко, згідно із декларацією за 2018 рік, заробила 542,3 тис. грн. Також чиновниця задекларувала квартиру площею 43,4 кв. м.

Заступник глави МВС Антон Геращенко

Народився 10 лютого 1979 року. У 1995 році закінчив Академічну гімназію № 45 міста Харкова. У 2000 році закінчив Харківський економічний університет за спеціальністю економіка підприємства, кваліфікація — економіст.

Наприкінці 90-х – початку 2000-х працював економістом з планування управління координації використання ресурсів у «Харківобленерго». З 2005 до 2010 років очолював Красноградську райдержадміністрацію за часів президента Віктора Ющенка. Був членом «Народного союзу «Наша Україна», керівником районної організації партії. Після призначення міністром Арсена Авакова році працював його радником до листопада 2014 року. Був обраний нардепом 8 скликання від «Нородного фронту». Це, напевно, найдивніше призначення, судячи зі стосунків новоспеченого чиновника зі ЗМІ.

З Антоном Геращенком пов’язано безліч скандалів. У 2015 році Слідчий комітет РФ порушив проти нього кримінальну справу за заклики до здійснення терористичної діяльності. Його обвинувачують у створенні сайту «Миротворець», який свого часу опублікував особисті дані журналістів, які їздили на окуповану територію Донбасу. У 2016 році журналіст Костянтин Стогній подав позов до суду на Антона Геращенка, намагаючись захистити честь і гідність. Нібито Геращенко спеціально повідомив ЗМІ, що Стогній до свого звільнення з МВС у 2010 році був прессекретарем очільника терористичної «ДНР» Олександра Захарченка. У 2017 році журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці у Facebook написав про те, що прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження за ознаками державної зради.

Як писав журналіст, мова йшла про Антона Геращенко, який пропонував здати Севастополь Російській Федерації у платну оренду на 30-40 років. 21 січня 2017 року голова СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ попередили замах на життя Геращенка. Окрім того, депутата Геращенка обвинувачували у голосуваннях у Верховній Раді тоді, коли він був відсутній в Україні, образах на адресу нардепа 8 скликання Ігоря Луценка.

Геращенко опікуватиметься координацією законодавчого забезпечення діяльності міністерства, взаємодії з Верховною Радою та парламентськими комітетами, Громадською радою при МВС, комунікаційного діалогу з громадськістю і ЗМІ, відкритістю в роботі МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується урядом через МВС.

Антон Геращенко у декларації за 2018 вказав, що дохід від роботи у Верховній раді становив 394,45 тис. грн. Також він задекларував готівку у розмірі 483 тис. грн і $40 тис., земельну ділянку 700 кв. метрів і квартиру площею 322,35 кв. м.

Заступник глави МВС Олександра Гогілашвілі

На сайті МВС наразі відсутня біографія заступника міністра. Відомо, що йому 46 років. Олександр є співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації. Протягом 10 років займається допомогою наркозалежним. Є співробітник міжнародного громадського об’єднання «Центр здорової молоді». До свого призначення у правоохоронних органах не працював. Якщо заступників глави МВС, представлених вище в більшій, чи меншій мірі можна назвати людьми Арсена Авакова, то Олександра Гогліашвілі можна пов’язати із президентом Володимиром Зеленським. Його дружина Марія Левченко свого часу працювала помічником нинішнього президента у «Кварталі 95», а нині працює помічницею глави держави в Офісі президента.

Гогілашвілі координуватиме питання щодо формування та реалізації в межах компетенції МВС держполітики з офіційного обігу наркотиків, правоохоронних заходів протидії наркоманії та наркозлочинності, реабілітації наркозалежних, соціального партнерства та взаємодії МВС з різними релігійними і конфесійними групами в Україні, комунікації з міжнародними організаціями по боротьбі з наркоманією та реабілітацією наркозалежних.

Родина новоспеченого заступника міністра задекларувала квартиру у 55 квадратних метрів (зареєстрована на дружину), автомобіль Mazda 2008 оку випуску (у спільній власності подружжя). Олександр і Марія задекларували на банківських рахунках $10 тис.