На Луганщині затримали прикордонника, який працював на бойовиків «ЛНР»



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На Луганщині затримано співробітника прикордонного загону, який виявився членом НЗФ «Прізрак» Фото: Нацполіція

Починаючи з 2014 року, прикордонник «ніс службу» на два фронти

Поліцейські заявили про затримання в Луганській області прикордонника, який у червні 2014 року вступив до незаконного збройного формування «Прізрак», що діяло на території так званої «ЛНР».

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Працівники Луганського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України отримали інформацію про одного зі співробітників Державної прикордонної служби України. Старший солдат Лисичанського прикордонного загону був викритий у бойових діях проти армії та правоохоронних органів України.

Зокрема, було встановлено, що 27-річний колишній співробітник Управління Державної служби охорони ГУМВС у Луганській області, а на теперішній час - співробітник Лисичанського прикордонного загону ДПС України, ще у червні 2014 року вступив до лав НЗФ «Прізрак», яке діяло на території так званої «ЛНР».

Несення служби на блокпостах, виявлення проукраїнсько налаштованих осіб та таких, що не підтримують режим самопроголошеної «ЛНР», бойові дії поблизу Дебальцево та інших населених пунктів на території Донбасу проти Збройних сил України та інших військових формувань України – послужний список викритого зрадника.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Краматорську, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 ( Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали спільними діями бійців КОРД Луганщини, оперативників внутрішньої безпеки поліції та Донецько-Луганського відділу Державної прикордоноої служби України, слідчих ДБР, за процесуального керівництва ГПУ. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави у розмірі 200 тисяч 700 гривень.