На подвір'ї музею-квартири Леоніда Утьосова «оселилася» Одеська бабуся

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В Одесі відкрили скульптурну композицію «Одеська бабуся»

Прототипом скульптури стала одеситка Іда Соломонівна, яка жила в цьому дворі ще за часів Утьосова. За словами місцевих жителів, вона практично в будь-яку погоду годувала голубів.

«Одеська бабуся» в бронзі також годує голубів - прямо з рук. На підніжжі скульптури вигравірувані слова з відомої пісні Леоніда Утьосова - «Є місто, яке я бачу уві сні».

Після відкриття скульптурної композиції, присутні запустили в небо голубів та заспівали кілька пісень з репертуару Утьосова.

За словами директора департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяни Маркової, статуя є частиною проекту Громадської бюджету «Місто скульптур».

Всього в рамках даного проекту в нашому встановлять 14 скульптур.

Джерело: Пушкинская.net