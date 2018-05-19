П'ять автомобілів в Одесі були розбиті після падіння дерев (фото)
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У Північній Пальмірі вирує негода
Сильний вітер вдень 18 травня повалив кілька дерев в Одесі, які впали на припарковані автомобілі.
Зокрема, розвалена акація на перетині вулиць Тираспольської і Ковальської серйозно пошкодила відразу три автомобілі - «Мазда», «Тойоту» і «Дайхатсу». Також при падінні дерево обірвало дроти зовнішнього освітлення.
Також велике дерево від вітру впало в Київському районі за адресою Академіка Корольова, 92. Там стовбур придавив два автомобіля. У одного з них - серйозно зім'ятий кузов.
В обох випадках жертв немає, мова йде лише про матеріальниом збиток. У припаркованих машинах людей не було.
Джерело: trassae95.com