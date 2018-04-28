На травневі свята оренда квартири в Одесі коштує, як у Парижі

Цьогоріч багато українців обрали для відпочинку Європу.

Українці, які планували провести травневий вікенд за межами свого міста, мали зазделегідь потурбуватися про оренду житла. Адже, наприклад, квартири в Одесі та у Львові розібрали ще місяць тому. Власники квартири одразу скористалися ажіотажем і підвищили ціни чи не втричі. «За добу можна знайти в Одесі за тисячу гривень. У Парижі можна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цьогоріч багато українців обрали для відпочинку Європу.

Українці, які планували провести травневий вікенд за межами свого міста, мали зазделегідь потурбуватися про оренду житла.

Адже, наприклад, квартири в Одесі та у Львові розібрали ще місяць тому. Власники квартири одразу скористалися ажіотажем і підвищили ціни чи не втричі.

«За добу можна знайти в Одесі за тисячу гривень. У Парижі можна знайти таку ж саму квартиру – не в центрі міста, але хорошу», – зауважила Катерина Гончарук, яка навчається у Польщі і чекала травневих свят, аби відпочити з родиною.

Українці, які планували цей вікенд провести за межами свого міста, мали зазделегідь потурбуватися про оренду житла. Прикладом, квартири в Одесі та у Львові розібрали ще місяць тому. Власники квартири одразу скористалися ажіотажем і підвищили ціни чи не втричі.

За словами ріелторів, у господарів квартир є кілька високих сезонів. І травневий – один із них. Ціни порівняно з іншими вихідними підвищуються втричі. При цьому, квартири здають мінімум на дві-три доби.

Так, будиночок в Одесі зі старими меблями обійдеться в 1,5 тисячі гривень на день. Будинки з кращими умовами коштують від 4 тисяч гривень.

«Є цікаві пропозиції у рекреаційній зоні міста. Це у вас з усіх вікон видно море. Панорама моря. Там ціни йдуть – від 5 тисяч гривень. Тобто – абсолютно м'які і приємні ціни», – вважає ріелтор Олеся Мокра.

Голова комітету з туризму в Одесі Дмитро Шпинарьов пояснив такі ціни світовим досвідом: «Якщо у продавця залишилося 2 палки ковбаси, а купити їх хоче 16 осіб, ціна на ковбасу зростає».

Своєю чергою трикімнатна квартира в історичному будинку у Львові у звичайні дні коштує 1,2 тисячі гривень на добу, а зараз – 2,5 тисячі. У такій можуть розміститися три пари або сім'я з трьома дітьми.

У Києві ціни на добову оренду теж підвищили. вони складають від 700 грн до 2 тисяч доларів.

Щоправда ажіотажу в столиці немає. Чимало українців цього року скористалися довгими святами і поїхали закордон. При цьому, враховуючи, що це перший безвізовий травневий вікенд, географія подорожей значно розширилася.

«Раніше туристи масово їхали в Єгипет, Туреччину й обирали безвізові напрямки. А цього року майже 80% наших туристів обрали Європу. Це Португалія, Іспанія, Італія, Австрія, Чехія», – розповіла директор туристичної агенції Ганна Горкун.

Ріелтори радять, для того, щоб зекономити бюджет, можна зменшити кількість днів на відпочинку або найняти житло в спальному районі міста.

Джерело: ТСН