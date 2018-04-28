В Одесі проходить виставка кактусів

В одеському садовому центрі «Ваш сад» на Французькому бульварі проходить виставка кактусів, хижих рослин і сукулентів.

Цими вихідними в садовому центрі «Ваш Сад» проходить виставка кактусів, організована клубом кактусистів «Астеріас». На виставці представлені не тільки кактуси, але також і хижі рослини та різноманітні сукуленти на будь-який смак. Там же можна побачити і композиції з сукулентів і кактусів. Представляють свої квіти не тільки



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В одеському садовому центрі «Ваш сад» на Французькому бульварі проходить виставка кактусів, хижих рослин і сукулентів.

Цими вихідними в садовому центрі «Ваш Сад» проходить виставка кактусів, організована клубом кактусистів «Астеріас».

На виставці представлені не тільки кактуси, але також і хижі рослини та різноманітні сукуленти на будь-який смак. Там же можна побачити і композиції з сукулентів і кактусів.

Представляють свої квіти не тільки одесити, але і продавці з інших областей, які з задоволенням розповідають про свої рослинах.

Крім того, кожен день о 15.00 проходить годування хижих рослин.

Виставка відкрита до 18:00.

Джерело: Южный курьер