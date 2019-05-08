На Вінниччині рятувальники надали допомогу водіям автобуса та вантажівки



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Рятувальники підбили підсумки своєї роботи 7 травня

7 травня на автошляху Погребище-Ширмівка автобус «Еталон» з'їхав у кювет через слизьку дорогу. Того ж дня біля Стрижавки вантажний автомобіль внаслідок замулення узбіччя не зміг виїхати на проїжджу частину. В обох випадках рятувальникам довелось витягати транспортні засоби на проїжджу частину.

О 22:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі за межами селища Стрижавка Вінницького району вантажний автомобіль MAN з’їхав на замулене внаслідок опадів узбіччя дороги. Водій не зміг самостійно повернути автомобіль на проїжджу частину.

На місці виклику бійці державних пожежно-рятувальних частин №1 та №3 відбуксирували вантажівку на тверде покриття дороги.

Подібний випадок мав місце на автошляху Погребище-Ширмівка. Там рятувальникам ДПРЧ-26 довелося надавати допомогу водію автобуса «Еталон». Транспортний засіб опинився у кюветі через слизьку дорогу.

До проведення зазначених аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося дев’ять чоловік особового складу та три одиниці техніки.

Джерело: Vinbazar