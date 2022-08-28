На Одещині на аукціоні продали херсонський кавун, гроші підуть на ЗСУ (відео)

На Одещині на аукціоні продали херсонський кавун

Кавун привезли з Голої Пристані Херсонської області

У місті Южне Одеської області провели аукціон, на якому продали кавун із Херсонської області, відео у Facebook поділилась місцева журналістка Ольга Годовенко.

Кавун продали за 2 тисячі гривень, а отримані гроші перекажуть на допомогу українській армії.

Аукціон пройшов на вулицях міста, а чоловік, який привіз кавун, розповів, що ягоду вивезли із Голої Пристані Херсонської області. Ягода, вагою 8,4 кілограма, їхала до міста протягом 8 днів, подолавши понад 900 кілометрів.

«Кавун їхав сюди 8 днів і замість прямого сполучення 170 кілометрів він подолав 900… Це справжній херсонський кавун: смачний, солодкий, трохи гіркий на душі, але прекрасний на смак», – сказав він перед торгами.

Зазначається, що торги на купівлю великої ягоди почалися з 200 грн і досягли позначки 2 000 грн, після чого його було продано. Отримані від продажу гроші підуть на допомогу українській армії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованій Херсонщині кавуни пропадають на полях.

Читайте також: