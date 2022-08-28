На Одещині на аукціоні продали херсонський кавун, гроші підуть на ЗСУ (відео)
Кавун привезли з Голої Пристані Херсонської області
У місті Южне Одеської області провели аукціон, на якому продали кавун із Херсонської області, відео у Facebook поділилась місцева журналістка Ольга Годовенко.
Кавун продали за 2 тисячі гривень, а отримані гроші перекажуть на допомогу українській армії.
Аукціон пройшов на вулицях міста, а чоловік, який привіз кавун, розповів, що ягоду вивезли із Голої Пристані Херсонської області. Ягода, вагою 8,4 кілограма, їхала до міста протягом 8 днів, подолавши понад 900 кілометрів.
«Кавун їхав сюди 8 днів і замість прямого сполучення 170 кілометрів він подолав 900… Це справжній херсонський кавун: смачний, солодкий, трохи гіркий на душі, але прекрасний на смак», – сказав він перед торгами.
Зазначається, що торги на купівлю великої ягоди почалися з 200 грн і досягли позначки 2 000 грн, після чого його було продано. Отримані від продажу гроші підуть на допомогу українській армії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованій Херсонщині кавуни пропадають на полях.
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