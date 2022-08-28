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На Одещині на аукціоні продали херсонський кавун, гроші підуть на ЗСУ (відео)

Ірина Жукевич
glavcom.ua
На Одещині на аукціоні продали херсонський кавун, гроші підуть на ЗСУ (відео)
На Одещині на аукціоні продали херсонський кавун
Фото з відкритих джерел

Кавун привезли з Голої Пристані Херсонської області

У місті Южне Одеської області провели аукціон, на якому продали кавун із Херсонської області, відео у Facebook поділилась місцева журналістка Ольга Годовенко.

Кавун продали за 2 тисячі гривень, а отримані гроші перекажуть на допомогу українській армії.

Аукціон пройшов на вулицях міста, а чоловік, який привіз кавун, розповів, що ягоду вивезли із Голої Пристані Херсонської області. Ягода, вагою 8,4 кілограма, їхала до міста протягом 8 днів, подолавши понад 900 кілометрів.

«Кавун їхав сюди 8 днів і замість прямого сполучення 170 кілометрів він подолав 900… Це справжній херсонський кавун: смачний, солодкий, трохи гіркий на душі, але прекрасний на смак», – сказав він перед торгами.

Зазначається, що торги на купівлю великої ягоди почалися з 200 грн і досягли позначки 2 000 грн, після чого його було продано. Отримані від продажу гроші підуть на допомогу українській армії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованій Херсонщині кавуни пропадають на полях.

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Теги: ЗСУ Одеса Херсон

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