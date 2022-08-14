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МВС прогнозує збільшення злочинів найближчим часом: яких саме

Дар'я Самборська
glavcom.ua
МВС прогнозує збільшення злочинів найближчим часом: яких саме
На сьогодні вже фіксується певне зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів
фото з відкритих джерел

Денис Монастирський заявив, що в Україні протягом двох-п'яти місяців буде зростання за певними категоріями злочинів

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, які види злочинів можуть зрости в найближчі місяці. Про це він сказав під час всеукраїнського телемарафону.

«У перші місяці війни ми відзначали, напевно, в половину падіння рівня злочинності майже по всіх категоріях злочинів. Хоча виросла зовсім інша, з'явилася зовсім інша категорія злочинів, абсолютно нова і прикра для нашої української реальності, – це воєнні злочини», – зазначив міністр.

Монастирський додав, що на сьогодні фіксується певне зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств, що також пов'язано з воєнними злочинами.

«Падіння – об'єктивне явище у зв'язку з початком кризи. І так само ми очікуємо, що протягом двох-п'яти місяців буде зростання, особливо, за певними категоріями злочинів», – наголосив Монастирський.

Урядовець пояснив, що йдеться, в першу чергу, про крадіжки, викрадення автомобілів і злочини у сфері незаконного обігу зброї.

Нагадаємо, що в Україні продовжують діяти диверсійно-розвідувальні групи. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримали понад 1600 людей, імовірно причетних до диверсійної діяльності. Коригувальники та поплічники диверсантів погоджуються співпрацювати з росіянами за 5-10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають інформацію про розташування позицій Збройних сил України, блокпостів, а також інформують про місця «прильотів».

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Теги: порушник війна злочинність Денис Монастирський МВС

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