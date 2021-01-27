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    Непогода в Одесі: у мерії розповіли, як завтра будуть працювати школи та підприємства

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    У зв'язку з погіршенням погодних умов 28 січня школам дозволили перейти на дистанційне навчання - Непогода в Одесі: у мерії розповіли, як завтра будуть працювати школи та підприємства
    У зв'язку з погіршенням погодних умов 28 січня школам дозволили перейти на дистанційне навчання
    Фото з відкритих джерел

    У місті оголосили червоний рівень небезпеки через снігопад

    Мер Одеси Геннадій Труханов у зв'язку з погіршенням погодних умов звернувся до керівництва підприємств міста з проханням скоротити робочий день, щоб одесити змогли дістатися додому до хуртовини. Про це пише місцеве видання «Знають всі».

    «Це необхідно і для того, щоб на дорогах не було великої кількості машин, і комунальна техніка могла проводити роботи з розчищення основних вулиць», – заявив Труханов.

    Крім того, він поставив завдання забезпечити безперебійний рух громадського транспорту і доручив комунальникам розчистити території біля зупинок, а також всіх одеських лікарень.

    Також у зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов одеським школам дозволено завтра, 28 січня, проводити заняття у дистанційному режимі.

    Як повідомили у пресслужбі мерії, остаточне вирішення питання залишають на самі школи: ніяких розпоряджень або наказів на цей рахунок департамент освіти мерії видавати не буде.

    У цілому дистанційне навчання передбачено для учнів 5-11 класів, класи з першого по четвертий навчатимуться як зазвичай. Втім, якщо батьки учнів молодших класів захочуть у цей день залишити їх вдома, ніяких санкцій за це не буде, кажуть у мерії.

    Снігопад триватиме як мінімум, до ранку 28 січня. Міські комунальні служби працюють у цілодобовому режимі, проводячи вахтовим методом розчищення вулиць.

    Відзначимо, що на завтра в Одесі і області прогнозують продовження надзвичайного снігопаду з приростом сніжного покриву на 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 метрів у секунду, сильну заметіль, снігові замети, налипання мокрого снігу. Погодних умов присвоєно III рівень небезпеки, червоний.

    Нагадаємо, що одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів.

    Теги: Одеса Одещина мер навчання Геннадій Труханов батьки снігопад одесити
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