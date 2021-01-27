Непогода в Одесі: у мерії розповіли, як завтра будуть працювати школи та підприємства

У зв'язку з погіршенням погодних умов 28 січня школам дозволили перейти на дистанційне навчання

У місті оголосили червоний рівень небезпеки через снігопад

Мер Одеси Геннадій Труханов у зв'язку з погіршенням погодних умов звернувся до керівництва підприємств міста з проханням скоротити робочий день, щоб одесити змогли дістатися додому до хуртовини. Про це пише місцеве видання «Знають всі».

«Це необхідно і для того, щоб на дорогах не було великої кількості машин, і комунальна техніка могла проводити роботи з розчищення основних вулиць», – заявив Труханов.

Крім того, він поставив завдання забезпечити безперебійний рух громадського транспорту і доручив комунальникам розчистити території біля зупинок, а також всіх одеських лікарень.

Також у зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов одеським школам дозволено завтра, 28 січня, проводити заняття у дистанційному режимі.

Як повідомили у пресслужбі мерії, остаточне вирішення питання залишають на самі школи: ніяких розпоряджень або наказів на цей рахунок департамент освіти мерії видавати не буде.

У цілому дистанційне навчання передбачено для учнів 5-11 класів, класи з першого по четвертий навчатимуться як зазвичай. Втім, якщо батьки учнів молодших класів захочуть у цей день залишити їх вдома, ніяких санкцій за це не буде, кажуть у мерії.

Снігопад триватиме як мінімум, до ранку 28 січня. Міські комунальні служби працюють у цілодобовому режимі, проводячи вахтовим методом розчищення вулиць.

Відзначимо, що на завтра в Одесі і області прогнозують продовження надзвичайного снігопаду з приростом сніжного покриву на 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 метрів у секунду, сильну заметіль, снігові замети, налипання мокрого снігу. Погодних умов присвоєно III рівень небезпеки, червоний.

Нагадаємо, що одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів.