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    Через снігопад на Одещині повалено пів сотні дерев

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    В Одесі очікується випадання місячної норми опадів і навіть більше - Через снігопад на Одещині повалено пів сотні дерев
    В Одесі очікується випадання місячної норми опадів і навіть більше
    Фото: Думская

    Над усуненням наслідків негоди працюють аварійні бригади

    В Одесі через сильний вітер та сніг впали 59 дерев, 15 із яких пошкодили електромережі. Над усуненням наслідків негоди працюють аварійні бригади «Міськзелентресту», «Міськсвітла», ДТЕК «Одеські електромережі» та інших підприємств.

    Одеські комунальні підприємства та служби продовжують розчищення доріг і вулиць міста від снігу. 98 одиниць техніки КП «Міські дороги» завершили перший цикл розчищення доріг за 17 маршрутами і приступили до другого.

    За прогнозами синоптиків, в Одесі очікується випадання місячної норми опадів і навіть більше. У зв'язку з погіршенням метеоситуації одеська мерія звертається із проханням без потреби не виїжджати в місто на транспорті – залишені на узбіччях машини істотно ускладнюють прибирання вулиць.

    Також на Одещині через сніжний шторм без електропостачання залишилися 43 населені пункти. Пошкоджено лінії електропередач у Роздільнянському, Одеському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

    Директорка департаменту Одеської міськради Наталія Мостовських повідомила, що в місті наразі  випало 42 мм снігу, що становить середньомісячну норму опадів.

    До кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади. 

    У середу, 27 січня, на Миколаївщині спостерігається ускладнення погодних умов: дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледиця. 

    За прогнозом синоптиків, 27 січня у Києві очікується погіршення погодних умов. Опади розпочнуться надвечір 27 січня та триватимуть до 29 січня.

    Теги: прогноз погоди Одеса снігопад шторм вітер
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