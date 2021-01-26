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    В Одесі прогнозують снігопад та шторм на 27 січня

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    Вітер прогнозують північний, зі швидкістю 15-20 м/с - В Одесі прогнозують снігопад та шторм на 27 січня
    Вітер прогнозують північний, зі швидкістю 15-20 м/с
    Фото з відкритих джерел

    На одеситів чекає сніговий циклон

    У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів попередили про шторм та сніг в Одесі та області 27 січня.

    Так, від 20 години 26 січня до 20 години 27 січня в Одесі буде хмарно. Весь день у місті очікуються значні опади з налипанням мокрого снігу, ожеледдю, ожеледицею та хуртовиною.

    Вітер переважатиме північний, зі швидкістю 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 1°C морозу до 1°C тепла.

    У той самий час в Одеській області передбачається теж хмарність. Вночі варто очікувати опади, місцями значні, вдень теж значні, переважно у вигляді дощу та мокрого снігу.

    Також можливе налипання мокрого снігу ожеледь, ожеледиця, хуртовина.

    Вітер прогнозують північний, зі швидкістю 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3°C морозу до 2°C тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, снігові замети, видимість під час опадів 500-1000 метрів.

    Нагадаємо, що на Одесу насувається сніговий циклон, через це мерія просить сидіти вдома.

    Теги: Одеса Одещина снігопад шторм вітер
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