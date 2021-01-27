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    Одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів

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    У зв'язку з негодою було скасовано декілька авіарейсів - Одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів
    У зв'язку з негодою було скасовано декілька авіарейсів
    Фото з відкритих джерел

    Відправлення літаків скасували турецька, білоруська та польська компанії

    Через сильний снігопад Міжнародний аеропорт «Одеса» скасували авіарейси зі Стамбула (Туреччина) і Варшави (Польща). Про це йдеться на сайті аеропорту. 

    Зокрема, було скасовано рейс компанії Turkish Airlines зі Стамбула, який планували прийняти о 09:25. Також не прибуде рейс «LOT Polish Airlines» з Варшави, який очікувався о 13:10.

    Крім того, було скасовано три вильоти:

    • до Мінська (літак компанії Belavia)
    • до Стамбула (Turkish Airlines)
    • до Варшави (LOT Polish Airlines)

    Графік інших авіарейсів поки залишено без змін. 

    Нагадаємо, що через снігопад на Одещині повалено пів сотні дерев.

    Теги: Туреччина Польща Одеса літак аеропорт снігопад
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