Одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів
Відправлення літаків скасували турецька, білоруська та польська компанії
Через сильний снігопад Міжнародний аеропорт «Одеса» скасували авіарейси зі Стамбула (Туреччина) і Варшави (Польща). Про це йдеться на сайті аеропорту.
Зокрема, було скасовано рейс компанії Turkish Airlines зі Стамбула, який планували прийняти о 09:25. Також не прибуде рейс «LOT Polish Airlines» з Варшави, який очікувався о 13:10.
Крім того, було скасовано три вильоти:
- до Мінська (літак компанії Belavia)
- до Стамбула (Turkish Airlines)
- до Варшави (LOT Polish Airlines)
Графік інших авіарейсів поки залишено без змін.
Нагадаємо, що через снігопад на Одещині повалено пів сотні дерев.