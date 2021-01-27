Одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів

У зв'язку з негодою було скасовано декілька авіарейсів

Відправлення літаків скасували турецька, білоруська та польська компанії

Через сильний снігопад Міжнародний аеропорт «Одеса» скасували авіарейси зі Стамбула (Туреччина) і Варшави (Польща). Про це йдеться на сайті аеропорту.

Зокрема, було скасовано рейс компанії Turkish Airlines зі Стамбула, який планували прийняти о 09:25. Також не прибуде рейс «LOT Polish Airlines» з Варшави, який очікувався о 13:10.

Крім того, було скасовано три вильоти:

до Мінська (літак компанії Belavia)

до Стамбула (Turkish Airlines)

до Варшави (LOT Polish Airlines)

Графік інших авіарейсів поки залишено без змін.

Нагадаємо, що через снігопад на Одещині повалено пів сотні дерев.