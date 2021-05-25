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    Несподівано для всіх. На Одещині повісився водій мера Рені

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    Жителів Рені потрясла новина про смерть 58-річного Юрія Бевза - Несподівано для всіх. На Одещині повісився водій мера Рені
    Жителів Рені потрясла новина про смерть 58-річного Юрія Бевза

    Чоловік залишив передсмертну записку, в якій попросив його не засуджувати

    У місті Рені Одеської області наклав на себе руки водій міського голови Ігоря Плехова. 58-річного Юрія Бевзу знайшли повішеним у власному будинку, пише Бессарабія Infotrm.

    «У понеділок вранці я зібрався на роботу, сидів уже у дворі, не сумніваючись, що Юра, як завжди, буде за кермом. Але в призначений час він не з'явився. Я став дзвонити, з телефону звучало «Поза зоною досяжності...» Юра залишив передсмертну записку, яка знаходиться в поліції», – наводить видання слова мера.

    В останньому посланні Бевза просить його не засуджувати. Він пише, що йому «так буде краще». Також у записці він вказав, що на його банківській картці є гроші на похорон. Крім цього, чоловік додав, що він нікому нічого не винен.

    «Моя тінь, ти пішов. Я просто плачу і плаче моя душа, хоч всі вважають, що я сильний», – таке повідомлення залишив у Facebook Ігор Плеханов.

    Місцевим ЗМІ він розповів, що йому «ніби вдруге відрізали ноги» (мер пересувається на інвалідному візку і Бевза його всюди супроводжував).

    «Юра для мене був не тільки водієм: він був мені і батьком, і братом... Чому він це зробив, не знаю, ніщо взагалі не віщувало такого лиха», – додав мер Рені.

    Порушено провадженняза ст. 115 (умисне вбивство з позначкою Самогубство), в рамках якого буде проведена експертиза.

    Теги: вбивство Одещина мер водій самогубство чоловік похорон
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    Несподівано для всіх. На Одещині повісився водій мера Рені