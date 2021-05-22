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    В Італії знайшли тіло українки, що зникла минулого року (фото)

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    Українку Христину Новак знайшли убитою поблизу Пізи - В Італії знайшли тіло українки, що зникла минулого року (фото)
    Українку Христину Новак знайшли убитою поблизу Пізи
    Фото: iltirreno.gelocal.it

    Смерть 29-річної Христини Новак настала через вогнепальні поранення

    29-річну громадянку України Христину Новак, що зникла безвісти ще в листопаді 2020 року, знайшли убитою в котеджі поблизу міста Кастельфранко-ді-Сотто в провінції Піза. Як пише Obozrevatel з посиланням на місцеве видання Ilmessaggero, дівчина жила неподалік від цього місця і працювала в нічному клубі в Альтопачіо. Там, біля котеджу, її мобільний телефон перестав подавати сигнал у день її зникнення.

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    В Італії знайшли тіло українки, що зникла минулого року (фото)
    В Італії знайшли тіло українки, що зникла минулого року (фото)

    У виданні уточнюють, що Христину вдалося впізнати по каблучці на пальці. Прикрасу українці раніше подарував її коханий. Дівчина нібито загинула в результаті вогнепального поранення, а після, за версією слідства, її тіло перенесли в занедбаний будинок. Точний час її смерті допоможе встановити розтин.

    Ще в березні 2021 року в Італії заарештували 50-річного сусіда зниклої українки Христини Новак. Чоловіка запідозрили у вбивстві дівчини, яка жила з 41-річним іспанцем. Затриманий – майстер тату Франческо Лупіно, який замішаний у торгівлі наркотиками і зброєю. Слідчі заявили, що вони зібрали достатньо доказів причетності Лупіно до вбивства українки. При цьому мати Христини до останнього не вірила в смерть дочки.

    Христина Новак зникла в Італії за дивних обставин. Це сталося восени 2020 року в селищі Орієнтано (поблизу Пізи), після арешту хлопця українки за зберігання марихуани і зброї. До інциденту підключилася преса, а італійська поліція відкрила справу про викрадення людини. Район зникнення прочісували з поліцейськими собаками.

    Раніше стало відомо, що в Італії поліція за зверненням українських правоохоронців затримала колишнього поліцейського з Кальярі, який воював на Донбасі на боці проросійських незаконних збройних формувань проти українських сил.

    Тим часом виправданий італійським судом військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків заявив, що за наявною у нього інформацією, сторона обвинувачення по його справі подала касаційну скаргу на рішення суду, яким його було виправдано в Італії.

    Теги: Італія вбивство телефон смерть українці викрадення поліція будинок
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    В Італії знайшли тіло українки, що зникла минулого року (фото)