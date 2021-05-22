В Італії знайшли тіло українки, що зникла минулого року (фото)

Смерть 29-річної Христини Новак настала через вогнепальні поранення

29-річну громадянку України Христину Новак, що зникла безвісти ще в листопаді 2020 року, знайшли убитою в котеджі поблизу міста Кастельфранко-ді-Сотто в провінції Піза. Як пише Obozrevatel з посиланням на місцеве видання Ilmessaggero, дівчина жила неподалік від цього місця і працювала в нічному клубі в Альтопачіо. Там, біля котеджу, її мобільний телефон перестав подавати сигнал у день її зникнення.

У виданні уточнюють, що Христину вдалося впізнати по каблучці на пальці. Прикрасу українці раніше подарував її коханий. Дівчина нібито загинула в результаті вогнепального поранення, а після, за версією слідства, її тіло перенесли в занедбаний будинок. Точний час її смерті допоможе встановити розтин.

Ще в березні 2021 року в Італії заарештували 50-річного сусіда зниклої українки Христини Новак. Чоловіка запідозрили у вбивстві дівчини, яка жила з 41-річним іспанцем. Затриманий – майстер тату Франческо Лупіно, який замішаний у торгівлі наркотиками і зброєю. Слідчі заявили, що вони зібрали достатньо доказів причетності Лупіно до вбивства українки. При цьому мати Христини до останнього не вірила в смерть дочки.

Христина Новак зникла в Італії за дивних обставин. Це сталося восени 2020 року в селищі Орієнтано (поблизу Пізи), після арешту хлопця українки за зберігання марихуани і зброї. До інциденту підключилася преса, а італійська поліція відкрила справу про викрадення людини. Район зникнення прочісували з поліцейськими собаками.

Раніше стало відомо, що в Італії поліція за зверненням українських правоохоронців затримала колишнього поліцейського з Кальярі, який воював на Донбасі на боці проросійських незаконних збройних формувань проти українських сил.

Тим часом виправданий італійським судом військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків заявив, що за наявною у нього інформацією, сторона обвинувачення по його справі подала касаційну скаргу на рішення суду, яким його було виправдано в Італії.