В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня
13-річна дівчина впала з висоти четвертого поверху
Дівчину госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами
Поліція розслідує обставини травмування 13-річної дівчини, яка впала з висоти четвертого поверху в Івано-Франківську.
Як повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook, 23 травня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з вікна багатоповерхівки на вулиці Галицька.
Наразі неповнолітню госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами.
«Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події. На місці правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та з’ясовують деталі цього інциденту», – додали у поліції.
Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина.
Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.
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