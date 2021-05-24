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    В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня

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    13-річна дівчина впала з висоти четвертого поверху - В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня

    13-річна дівчина впала з висоти четвертого поверху

    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Дівчину госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами

    Поліція розслідує обставини травмування 13-річної дівчини, яка впала з висоти четвертого поверху в Івано-Франківську.

    Як повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook, 23 травня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з вікна багатоповерхівки на вулиці Галицька.

    Наразі неповнолітню госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами.

    «Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події. На місці правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та з’ясовують деталі цього інциденту», – додали у поліції.

    Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина.

    Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

    Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

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    Теги: Національна поліція України діти лікарня Івано-Франківськ самогубство будинок
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    В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня