В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня

Дівчину госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами

Поліція розслідує обставини травмування 13-річної дівчини, яка впала з висоти четвертого поверху в Івано-Франківську.

Як повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook, 23 травня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з вікна багатоповерхівки на вулиці Галицька.

Наразі неповнолітню госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами.

«Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події. На місці правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та з’ясовують деталі цього інциденту», – додали у поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина.

Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.