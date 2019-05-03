Обдаровані діти з різних країн приймуть участь у фестивалі-конкурсі «Made in Ukraine»
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Понад 500 юних артистів представлять свою майстерність в Одесі, на VI міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого мистецтва і творчості «Made in Ukraine»
4 і 5 травня 2019 року в Великому залі Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. П. С. Столярського відбудеться VI міжнародний фестиваль-конкурс дитячого мистецтва і творчості «Made in Ukraine».
У фестивалі-конкурсі візьмуть участь понад 500 обдарованих дітей з різних країн - вихованці музичних шкіл, студій, центрів дитячого розвитку.
Учасники змагатимуться у десяти номінаціях: «Вокал», «Фортепіано», «Скрипка», «Віолончель», «Баян», «Бандура», «Гітара», «Духові інструменти», «Ударні інструменти» і «Композиція».
У журі конкурсу, який набуває дедалі більшої популярності , входять провідні фахівці зі Швейцарії, Польщі, Молдови та України.
За роки існування фестивалю-конкурсу в ньому взяли участь понад 1500 обдарованих дітей з України, Молдови та Польщі.
Мета фестивалю - сприяти розвитку творчості та професійної майстерності дітей та юнацтва.