Обдаровані діти з різних країн приймуть участь у фестивалі-конкурсі «Made in Ukraine»



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Понад 500 юних артистів представлять свою майстерність в Одесі, на VI міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого мистецтва і творчості «Made in Ukraine»

4 і 5 травня 2019 року в Великому залі Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. П. С. Столярського відбудеться VI міжнародний фестиваль-конкурс дитячого мистецтва і творчості «Made in Ukraine».

У фестивалі-конкурсі візьмуть участь понад 500 обдарованих дітей з різних країн - вихованці музичних шкіл, студій, центрів дитячого розвитку.

Учасники змагатимуться у десяти номінаціях: «Вокал», «Фортепіано», «Скрипка», «Віолончель», «Баян», «Бандура», «Гітара», «Духові інструменти», «Ударні інструменти» і «Композиція».

У журі конкурсу, який набуває дедалі більшої популярності , входять провідні фахівці зі Швейцарії, Польщі, Молдови та України.

За роки існування фестивалю-конкурсу в ньому взяли участь понад 1500 обдарованих дітей з України, Молдови та Польщі.

Мета фестивалю - сприяти розвитку творчості та професійної майстерності дітей та юнацтва.