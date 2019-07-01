Одесита судитимуть за допомогу у діяльності терористичної організації



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Чоловік у 2014 році вступив до складу підрозділу гуманітарного батальйону «Новоросія»

Прокуратура Одещини направила до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у злочинах проти основ національної безпеки держави та фінансуванні тероризму.

За клопотанням прокуратури вказана особа перебуває під вартою. Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Під час слідства з’ясовано, 32-річний одесит у травні 2014 року на території м. Калуга РФ вступив до складу підрозділу гуманітарного батальйону «Новоросія».

У складі формування він збирав та отримував на території Російської Федерації харчові продукти, одяг, спеціальне військове спорядження, ліки. Допомогу доставляв на автомобіліна територію Донецької області, тимчасово окуповану терористичною організацією «ДНР», матеріально забезпечуючи бойовиків.

Для популяризації своєї роботи чоловік створював разом з іншими пропагандистські відеозаписи про діяльність гуманітарного батальйону, відео-звіти в Інтернеті про доставку допомоги учасникам терористичної організації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-5 КК України).