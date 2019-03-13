Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу
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Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали призові місця на чемпіонаті України з ушу
З 7 по 10 березня 2019 року в Броварах відбувся чемпіонат України з ушу (таолу).
У змаганнях взяли участь 200 спортсменів з 12 областей України.
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Одесу на змаганнях представили вихованці відділення ушу Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Одеські спортсмени успішно виступили на турнірі, посівши призові місця, зокрема:
- Благодир Валерія - 1 місце (коротка зброя), 2 місце (кулак);
- Веріна Наталія - 2 місце (довжина зброю), 3 місце (кулак), 3 місце (коротка зброя);
- Розсошенко Артем - 2 місце (довжина зброю), 3 місце (кулак);
- Саган Ганна - 2 місце (дуйлянь), 3 місце (коротка зброя), 3 місце (довга зброя);
- Хімченко Каміла - 2 місце (дуйлянь);
- Олійник Андрій - 2 місце (коротка зброя), 2 місце (довжина зброю);
- Пилипенко Даша - 3 місце (кулак), 3 місце (довжина зброю), 3 місце (коротка зброя);
- Алексеюк Марія - 3 місце (коротка зброя), 3 місце (довжина зброю);
- Ярова Анастасія - 3 місце (кулак), 3 місце (довжина зброю), 3 місце (коротка зброя).
Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Леонід Борисов і Еліна Борисова.