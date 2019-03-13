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    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу

    • Розсилка
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу

    Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали призові місця на чемпіонаті України з ушу

    З 7 по 10 березня 2019 року в Броварах відбувся чемпіонат України з ушу (таолу).

    У змаганнях взяли участь 200 спортсменів з 12 областей України.

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    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату України з ушу

    Одесу на змаганнях представили вихованці відділення ушу Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Одеські спортсмени успішно виступили на турнірі, посівши призові місця, зокрема:

    • Благодир Валерія - 1 місце (коротка зброя), 2 місце (кулак);
    • Веріна Наталія - 2 місце (довжина зброю), 3 місце (кулак), 3 місце (коротка зброя);
    • Розсошенко Артем - 2 місце (довжина зброю), 3 місце (кулак);
    • Саган Ганна - 2 місце (дуйлянь), 3 місце (коротка зброя), 3 місце (довга зброя);
    • Хімченко Каміла - 2 місце (дуйлянь);
    • Олійник Андрій - 2 місце (коротка зброя), 2 місце (довжина зброю);
    • Пилипенко Даша - 3 місце (кулак), 3 місце (довжина зброю), 3 місце (коротка зброя);
    • Алексеюк Марія - 3 місце (коротка зброя), 3 місце (довжина зброю);
    • Ярова Анастасія - 3 місце (кулак), 3 місце (довжина зброю), 3 місце (коротка зброя).

    Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Леонід Борисов і Еліна Борисова.

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