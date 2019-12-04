Одеситам представили проект бюджету міста на 2020 рік



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В Одесі відбулося громадське обговорення щодо проекту бюджету міста на 2020 рік

3 грудня 2019 року, відбулося громадське обговорення щодо проекту бюджету міста Одеси на 2020 рік.

Обговорення проходило в Центрі інтегрованих послуг за адресою: вул. Косівська, 2-Д.

Проект бюджету міста Одеси на 2020 рік представила Світлана Бедрега - заступник Одеського міського голови-директор департаменту фінансів Одеської міської ради.

Обговорення проводилося з метою залучення членів територіальної громади Одеси до участі в бюджетному процесі, отримання пропозицій та зауважень фізичних і юридичних осіб. В обговоренні взяли участь представники Одеської міської ради, громадських і благодійних організацій міста, Молодіжної ради при Одеському міському голові та ін.

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