Одеситам представили проект бюджету міста на 2020 рік
В Одесі відбулося громадське обговорення щодо проекту бюджету міста на 2020 рік
3 грудня 2019 року, відбулося громадське обговорення щодо проекту бюджету міста Одеси на 2020 рік.
Обговорення проходило в Центрі інтегрованих послуг за адресою: вул. Косівська, 2-Д.
Проект бюджету міста Одеси на 2020 рік представила Світлана Бедрега - заступник Одеського міського голови-директор департаменту фінансів Одеської міської ради.
Обговорення проводилося з метою залучення членів територіальної громади Одеси до участі в бюджетному процесі, отримання пропозицій та зауважень фізичних і юридичних осіб. В обговоренні взяли участь представники Одеської міської ради, громадських і благодійних організацій міста, Молодіжної ради при Одеському міському голові та ін.