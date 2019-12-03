Київ планує за три роки закупити 400 трамваїв, тролейбусів і електробусів



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Мер Києва розповів про розвиток транспортної інфраструктури

Столичний громадський транспорт оновлюється

Київ оновлює рухомий склад громадського транспорту і за останніх кілька років закупив 284 одиниці трамваїв, тролейбусів та автобусів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час звіту про результати роботи міської влади за 2019 рік.

«Загалом, за останніх кілька років Київ закупив: 121 новий тролейбус, 63 сучасних трамваї та 100 автобусів. Оновили 135 вагонів метро. Також цього року відремонтували 5 станцій швидкісного трамвая на Борщагівській лінії», - зазначив Кличко.

У 2019-му, зауважив мер, здійснили і капітальний ремонт станції метро «Святошин». Облаштували там також ліфти та підйомники для маломобільних категорій населення. Столиця й надалі оновлюватиме найстаріші станції київського метро.

«Триває будівництво метро на Виноградар. У кінці 2021 року плануємо відкрити дві нових станції –«Мостицька» і «Проспект Правди», - підкреслив Кличко.

Наступного року за кредитні кошти ЄБРР місто планує закупити ще 40 трамваїв.

«У листопаді Київрада затвердила Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури столиці на 2019-2023 роки. Загальний бюджет, розрахований на п’ять років, - понад 83 млрд грн. Зокрема, будемо встановлювати квоти на паркомісця у центрі та поліпшувати комфорт громадського транспорту. Це мотивуватиме киян надавати перевагу громадському транспорту. Також програма передбачає закупівлю понад 400 одиниць трамваїв, тролейбусів та електробусів до 2023 року», - сказав мер Києва.

Також він зазначив, що цього року ще 70 вулиць столиці отримали сучасне енергоефективне LED-освітлення.

«Нове освітлення вже працює на оновлених вулицях, проспектах, в парках і скверах, на столичних мостах. Це майже 350 об’єктів. На витратах на електроенергію у 2018 році місто зекономило майже 11 млн грн. За 11 місяців цього року - вже понад 13 млн грн», - наголосив Кличко.

Дивіться трансляцію звіту Кличка.