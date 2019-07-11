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    Одеситам та гостям міста повідомили, як буде працювати громадський транспорт під час кінофестивалю

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    Одеситам та гостям міста повідомили, як буде працювати громадський транспорт під час кінофестивалю

    Особливості роботи транспорту в дні Одеського міжнародного кінофестивалю

    В Одесі з 12 по 20 липень 2019 року відбудеться X Міжнародний Одеський кінофестиваль. У рамках проведення кінофестивалю в Одесі до схем руху міського громадського транспорту вносяться зміни тимчасового характеру.

    У зв'язку з проведенням різних заходів у рамках кінофестивалю в Одесі тимчасово буде частково перекрито автомобільний рух (крім громадського транспорту) вулицею Приморською від Військового узвозу до Митної площі, з перенесенням зупинок на 200 метрів від Потьомкінських сходів:

    • 13 липня 2019 року з 19:00 до 24:00 (на час проведення показу кінофільму);
    • 19 липня 2019 року з 19:00 до 24:00 (на час проведення арт-вистави на Потьомкінських сходах).

    Так, переносяться зупинки автобусних маршрутів загального користування №№ 100а, 110, 120, 155, 190, 210 і тролейбусного маршруту № 10:

    • зупинка «Морвокзал» (у напрямку Митної площі) - на 200 м вперед;
    • зупинка «Морвокзал» (у напрямку Військового узвозу) - на 200 м вперед.

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    Також буде обмежено автомобільний рух і дозволений безперешкодний проїзд вантажного транспорту на вул. Ланжеронівську ріг Театральної площі для підготовки проведення урочистих церемоній відкриття і закриття Х Одеського міжнародного кінофестивалю (монтаж і демонтаж світлодіодного екрана, знімального обладнання для прямої трансляції, церемонії «червоної доріжки»):

    • з 07:00 10 липня до 16:00 12 липня 2019 року (монтаж обладнання);
    • з 07:00 13 липня до 20:00 14 липня 2019 року (демонтаж обладнання);
    • з 07:00 18 липня до 16:00 20 липня 2019 року (монтаж обладнання);
    • з 07:00 21 липня до 20:00 22 липня 2019 року (демонтаж обладнання).

    Для підготовки проведення урочистих церемоній відкриття і закриття Х Одеського міжнародного кінофестивалю буде тимчасово перекрито автомобільний рух вулицею Ланжеронівською (ріг Театральної площі) і вулицею Рішельєвською (ріг вул. Дерибасівської): з 10:00 12 липня до 01:00 13 липня 2019 року і з 10:00 20 липня до 01:00 21 липня 2019 року.

    Крім того, Театральна площа та вул. Дерибасівська (на відрізку від вул. Рішельєвської до вул. Пушкінської) будуть звільнені від автотранспорту на час проведення церемоній відкриття і закриття фестивалю з 18:00 11 і 19 липня 2019 року (почати звільнення від транспорту необхідно за добу до події).

    На час проведення церемоній відкриття і закриття фестивалю з 16:00 12 і 20 липня 2019 року на вул. Дерибасівській (на відрізку від вул. Рішельєвської до вул. Пушкінської) будуть організовані місця для паркування автомобілів почесних гостей і транспорту Одеського міжнародного кінофестивалю.

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