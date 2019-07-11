Очищення Києва від реклами: влада звітує про 8,5 тис. демонтованих конструкцій за пів року



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На проспекті Перемоги прибрали біл-борди

Сьогодні в Києві налічується 4784 наземної реклами

У січні-червні 2019 року в столиці демонтовано 8529 незаконних рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.

Так, за період із 1 січня до 1 липня, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 1780; вивіска – 2192; електронне табло – 66; елементи благоустрою – 2; конструкція на даху – 134; кронштейн – 854; лайтпостер, що стоїть окремо, – 94; лайтпостер на фасаді – 4; прапор, прапорець – 56; телевізійний екран на фасаді – 5; телевізійний екран, що стоїть окремо, – 1; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 1315; транспорт – 25; тумба, що стоїть окремо, – 176; холдер – 644; щит на фасаді – 47; щит, що стоїть окремо, – 1132. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Окрім того, протягом останнього місяця (червня) у столиці демонтовано 1121 незаконну рекламну конструкцію, серед яких 690 одиниць демонтували їхні власник: банер – 204; вивіска – 246; електронне табло – 8; конструкція на даху – 12; кронштейн – 75; лайтпостер, що стоїть окремо, – 22; прапор, прапорець – 5; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 254; транспорт – 2; тумба, що стоїть окремо, – 16; холдер – 71; щит на фасаді – 8; щит, що стоїть окремо, – 198.

«Ми продовжуємо приводити рекламу до ладу в усій столиці. У свою чергу, це стосується Схеми розміщення наземних рекламних засобів, яку ми наразі активно втілюємо в життя. На сьогодні в Києві налічується 4784 «наземки», а ще в 2015 році їх було майже 12 тис. Уже незабаром їх максимальна кількість не перевищуватиме 4390 одиниць», – зазначив начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

Також він додав, що найбільшу кількість рекламних засобів складають саме вивіски. Начальник Управління нагадав підприємцям, що протягом 10 робочих днів кожен із них, просто не виходячи з дому, може отримати рішення про відповідність чи невідповідність вивіски, встановленим вимогам. Він закликав користуватись онлайн-системою, де можливо подати таку заявку: https://eadv.kyivcity.gov.ua.

«Якщо у підприємця виникають питання щодо розміщення його рекламних засобів – у приміщенні КП «Київреклама» проходять консультації. Наші спеціалісти доступно розкажуть, як правильно оформити рекламну конструкцію, за якими вимогами, якою вона має бути та де розміщуватись. Тож кожен охочий може завітати за адресою: Боричів узвіз, 8 о 14:00, кожного вівторка. Зробимо Київ гарним разом!» – наголосив начальник Управління.

Нагадаємо, що упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.

Як повідомлялося, нещодавно на проспекті Повітрофлотському демонтовано 88 наземних рекламних засобів.