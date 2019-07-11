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    У Києві ДТП на годину заблокувала рух трамваїв (фото)

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    На трамвайних коліях зіткнулися автомобілі Volkswagen&nbsp;та&nbsp;Renault - У Києві ДТП на годину заблокувала рух трамваїв (фото)
    На трамвайних коліях зіткнулися автомобілі Volkswagen та Renault
    Фото: Київ оперативний

    Два автомобілі зіткнулися на трамвайних коліях

    Сьогодні, 11 липня, близько 9:30 на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі Києва сталася ДТП: на трамвайних коліях зіткнулися автомобілі Volkswagen та Renault.

    Через ДТП рух трамваїв №14, 18 було заблоковано в обох напрямках.

    «З 09:30 затримується рух трамваїв №14,18 на вул. Глибочицька/Соляна в обох напрямках з причини ДТП між приватними авто  СА1716ТН, АА9223РЕ. На місце викликано поліцію», - повідомила пресслужба КП «Київпастранс».

    Рух трамваїв було відновлено о 10:25, наразі курсування з відхиленням від графіка.

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    Також в результаті ДТП на Глибочицькій утворився затор.

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    У Києві ДТП на годину заблокувала рух трамваїв (фото)
    У Києві ДТП на годину заблокувала рух трамваїв (фото)
    У Києві ДТП на годину заблокувала рух трамваїв (фото)
    У Києві ДТП на годину заблокувала рух трамваїв (фото)

    Як повідомлялося, 10 липня на бульварі Перова в Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів - Daewoo Nexia і Sens, а також ZAZ Lanos.

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