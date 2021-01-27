Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)

Ірині Токарчук був 61 рік

Прощання з улюбленицею одеситів, актрисою Іриною Токарчук пройшло сьогодні у стінах Одеського академічного російського драматичного театру.

Провести в останню путь «тітку Сіму» прийшло кілька сотень одеситів: рідних і близьких, колег і глядачів.

«Це величезна втрата для міста і країни, – розповів незмінний партнер актриси по «Джентльмен-шоу», одеський артист Яків Гопп. – У нас багато вистав, і я тепер не уявляю, як буду грати без неї. Вона дзвонила у цей день, вітала мою дружину Тетяну з іменинами, а через пів години її не стало. Це дуже боляче».

Своєю чергою Олег Школьник, прощаючись з колегою зі сцени висловив жаль, що не дивлячись на вклад, артистка так і не була удостоєна звання народної або хоча б заслуженої.

«Ми втратили дивовижну актрису і чудову людину, – розповів Школьник. – Театр займав в її житті найголовніше місце. Вона була корінним жителем цього будинку. Вона прожила у цьому театрі 22 роки, служачи йому. Протягом останніх двох років вона грала грандіозно у спектаклі «Ліки проти депресії», довівши всім, що вона справжня, глибока, розумна актриса. Вона істинно народна артистка цього міста, цієї країни, попри те, що влада цього не помічала і так і не дали їй цього звання».

Ірина Токарчук народилася 20 липня 1959 року. Працювала у драматичному театрі Орехово-Зуєво, Одеському російською драматичному театрі і одеському Будинку клоунів. Брала участь у театральних постановках проєкту «Маски-шоу» – «Отелло», «Орфей і Еврідіка», «Ромео і Джульєтта».

З 1992 року працювала актрисою гумористичного телевізійного проєкту «Джентльмен-шоу». Роль тітки Сіми з одеської комуналки принесла Ірині більшої популярності.

У 2014 році була нагороджена почесним знаком Одеського міського голови «За заслуги перед містом».

25 січня Ірина Токарчук померла від серцевого нападу на 62 році життя.