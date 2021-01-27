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    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)

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    Одеса попрощалася з знаменитою артисткою - Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одеса попрощалася з знаменитою артисткою
    Фото: Думская

    Ірині Токарчук був 61 рік

    Прощання з улюбленицею одеситів, актрисою Іриною Токарчук пройшло сьогодні у стінах Одеського академічного російського драматичного театру.

    Провести в останню путь «тітку Сіму» прийшло кілька сотень одеситів: рідних і близьких, колег і глядачів.

    «Це величезна втрата для міста і країни, – розповів незмінний партнер актриси по «Джентльмен-шоу», одеський артист Яків Гопп. – У нас багато вистав, і я тепер не уявляю, як буду грати без неї. Вона дзвонила у цей день, вітала мою дружину Тетяну з іменинами, а через пів години її не стало. Це дуже боляче».

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    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Одесити попрощалися з Іриною Токарчук оплесками (фото, відео)
    Фото: Думская

    Своєю чергою Олег Школьник, прощаючись з колегою зі сцени висловив жаль, що не дивлячись на вклад, артистка так і не була удостоєна звання народної або хоча б заслуженої.

    «Ми втратили дивовижну актрису і чудову людину, – розповів Школьник. – Театр займав в її житті найголовніше місце. Вона була корінним жителем цього будинку. Вона прожила у цьому театрі 22 роки, служачи йому. Протягом останніх двох років вона грала грандіозно у спектаклі «Ліки проти депресії», довівши всім, що вона справжня, глибока, розумна актриса. Вона істинно народна артистка цього міста, цієї країни, попри те, що влада цього не помічала і так і не дали їй цього звання».

    Ірина Токарчук народилася 20 липня 1959 року. Працювала у драматичному театрі Орехово-Зуєво, Одеському російською драматичному театрі і одеському Будинку клоунів. Брала участь у театральних постановках проєкту «Маски-шоу» – «Отелло», «Орфей і Еврідіка», «Ромео і Джульєтта».

    З 1992 року працювала актрисою гумористичного телевізійного проєкту «Джентльмен-шоу». Роль тітки Сіми з одеської комуналки принесла Ірині більшої популярності.

    У 2014 році була нагороджена почесним знаком Одеського міського голови «За заслуги перед містом».

    25 січня Ірина Токарчук померла від серцевого нападу на 62 році життя.

    Теги: Одеса Одещина театр актриса артист одесити ліки влада
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