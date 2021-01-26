В Одесі померла відома акторка
Ірині Токарчук був 61 рік
Про це повідомив друг Токарчук, кінокритик Євген Женін у Facebook.
«Іри не стало. Серцевий напад», – йдеться у повідомленні.
За його словами, Токарчук довго хворіла, а вчора у неї почалися болі в серці.
Довідка: Ірина Токарчук народилася в Одесі 20 липня 1959 року.
Працювала в Одеському російському драматичному театрі і Будинку клоунів (театр «Маски»).
Зіграла десятки ролей в театрі і кіно. Велику популярність Токарчук здобула завдяки ролі тітки Сіми з одеської комунальної квартири (гумористичне телевізійне шоу «Джентльмен-шоу»).