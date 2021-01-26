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    В Одесі померла відома акторка

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    В Одесі померла відома акторка

    Ірині Токарчук був 61 рік

    На 62-му році життя померла відома одеська актриса Ірина Токарчук. Причиною її смерті став серцевий напад.

    Про це повідомив друг Токарчук, кінокритик Євген Женін у Facebook.

    «Іри не стало. Серцевий напад», – йдеться у повідомленні.

    За його словами, Токарчук довго хворіла, а вчора у неї почалися болі в серці.

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    Довідка: Ірина Токарчук народилася в Одесі 20 липня 1959 року.

    Працювала в Одеському російському драматичному театрі і Будинку клоунів (театр «Маски»).

    Зіграла десятки ролей в театрі і кіно. Велику популярність Токарчук здобула завдяки ролі тітки Сіми з одеської комунальної квартири (гумористичне телевізійне шоу «Джентльмен-шоу»).

    Теги: кіно Одеса смерть театр Facebook актриса
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