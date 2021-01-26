В Одесі померла відома акторка

Ірині Токарчук був 61 рік

На 62-му році життя померла відома одеська актриса Ірина Токарчук. Причиною її смерті став серцевий напад.

Про це повідомив друг Токарчук, кінокритик Євген Женін у Facebook.

«Іри не стало. Серцевий напад», – йдеться у повідомленні.

За його словами, Токарчук довго хворіла, а вчора у неї почалися болі в серці.