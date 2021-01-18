Померла 37-річна депутатка Черкаської міської ради

Очільниця фракції «За майбутнє» у Черкаській міськраді Олена Шевченко передчасно пішла з життя

Молода жінка померла внаслідок ускладнень після операції, у неї залишилась 10-річна дочка

У понеділок 18 січня померла депутатка Черкаської міської ради, очільниця фракції «За майбутнє» Олена Шевченко. Про це повідомила пресслужба Черкаської міськради.

«У нашій пам’яті Олена Шевченко назавжди залишиться привітною та щирою людиною, доброзичливою колегою, справжнім професіоналом своєї справи, завжди уважною та відповідальною. Її смерть – це непоправне горе для її рідних, близьких, друзів та колег. І хоча жодні слова не вгамують біль від цієї важкої втрати. Поділяємо ваше горе. Вічна світла пам’ять нашій колезі», – йдеться у повідомленні пресслужби міськради.

Про смерть Олени Шевченко також повідомила народна депутатка Ірина Суслова на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні передчасно пішла у вічність Олена Шевченко. Мій любий друже, світла людина, дуже талановита, перспективна, обдарована дівчинка. Її любили, поважали, вірили і захоплювалися», - розповідає вона.

Причини її смерті не розголошуються. Водночас, рух Чесно повідомив, що вона померла внаслідок ускладнень після операції. Жінці було 37 років, у неї залишилась 10-річна донька Софія.

Олена Шевченко була депутаткою Черкаської міської ради від «ПП Об’єднання Самопоміч» у 2015-2020 роках. На місцевих виборах 2020 року її обрали вдруге, тоді вона стала головою фракції «За майбутнє». Також вона очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку. Працювала Олена Шевченко заступником директора департаменту фінансової політики міськради.