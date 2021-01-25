У Рівному жінка померла після домашніх пологів з «духовною акушеркою»

Жінку доставили до лікарні, але не змогли врятувати

Мешканка Рівного померла після домашніх пологів, на яких була присутня «духовна акушерка».

Про це повідомляє ТСН.

34-річна жінка померла в місцевій лікарні, куди її доставили після домашніх пологів. Вона народила хлопчика вагою 4,5 кг, його життю нічого не загрожує. Як повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, під час вагітності жінка не зверталася до лікарів і не перебувала на медичних обліках.

Правоохоронці почали розслідування за статтею про умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». У коментарі ТСН в поліції пояснили, що потрібно провести додаткові експертизи та опитати свідків, щоб робити висновки про можливий злочин.

Як повідомляє Суспільне, під час пологів поруч з жінкою перебувала «духовна акушерка» - «людина без медичної освіти, яка вважає, що вміє і знає, як приймати пологи, як вони мають проходити».

Світлана Муравська, головна лікарка пологового будинку Рівненської міськради, куди ушпиталили породіллю, сказала виданню ЧаРівне, що та померла після гострої масивної крововтрати:

«Незважаючи на всі реанімаційні заходи, врятувати жінку не вдалося. О 18:20 породіллю в стані агонії довезли до нашої установи. 50 хвилин наші медики надавали їй допомогу. О 19:10 констатували смерть».

Після пологів жінка кілька годин стікала кров'ю, а «акушерка» спостерігала за процесом, поки родичі не викликали швидку, пише Рівне Юніан.

«Дуже важливо, щоб жінки розуміли, що безпека під час пологів понад усе! Пологи мають проходити в медичному закладі. Медичні працівники кваліфіковано надають допомогу. Наразі партнерські пологи дозволені в більшій частині пологодопоміжних закладів України», - наголосила Муравська.

За даними видання, це друга дитина жінки, першу вона народжувала в лікарні.