Одесити вибороли нагороди міжнародного турніру зі спортивних танців
Вихованці одеської спортшколі №1 - переможці та призери Міжнародних змагань «Odessa Open Cup»
7-8 серпня 2020 року в с. Крижанівка (Одеська область) на базі багатофункціонального спортивного комплексу «Blaсk Sea Psv» пройшли Міжнародні змагання «Odessa Open Cup» зі спортивних танців.
У змаганнях взяли участь 100 спортсменів з 5 областей України.
Одесу на змаганнях представили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, які зайняли призові місця в різних категоріях, зокрема:
- Корчмар Кирило і Янкул Анна - 1 місце (дорослі Open-ST);
- Ляшук Артем і Себова Діана - 1 місце (молодь Rising Star-LA), 1 місце (молодь Rising Star-ST), 2 місце (молодь Open-LA), 2 місце (молодь Open-ST);
- Шевченко Анастасія - 1 місце (соло ювенали 1Н), 1 місце (соло ювенали Д-LA), 2 місце (соло ювенали Д- ST), 2 місце (соло ювенали Е-LA), 2 місце (соло ювенали Е-ST );
- Садовий Іван і Пантелюк Іванна - 1 місце (ювенали Open -LA);
- Мінаєв Максим і Попова Дарина - 2 місце (молодь Rising Star-LA);
- Плакущий Роман і Постолова Маргарита - 3 місце (молодь Open-ST);
- Кутас Єлизавета - 3 місце (соло ювенали Е-LA);
- Туров Михайло і Суслова Єва - 3 місце (ювенали 2 Е-ST).
Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Віктор Палій та Яна Сурмай.