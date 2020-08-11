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    Одесити вибороли нагороди міжнародного турніру зі спортивних танців

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    Одесити вибороли нагороди міжнародного турніру зі спортивних танців

    Вихованці одеської спортшколі №1 - переможці та призери Міжнародних змагань «Odessa Open Cup»

    7-8 серпня 2020 року в с. Крижанівка (Одеська область) на базі багатофункціонального спортивного комплексу «Blaсk Sea Psv» пройшли Міжнародні змагання «Odessa Open Cup» зі спортивних танців.

    У змаганнях взяли участь 100 спортсменів з 5 областей України.

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    Одесити вибороли нагороди міжнародного турніру зі спортивних танців
    Одесити вибороли нагороди міжнародного турніру зі спортивних танців
    Одесити вибороли нагороди міжнародного турніру зі спортивних танців
    Одесити вибороли нагороди міжнародного турніру зі спортивних танців

    Одесу на змаганнях представили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, які зайняли призові місця в різних категоріях, зокрема:

    • Корчмар Кирило і Янкул Анна - 1 місце (дорослі Open-ST);
    • Ляшук Артем і Себова Діана - 1 місце (молодь Rising Star-LA), 1 місце (молодь Rising Star-ST), 2 місце (молодь Open-LA), 2 місце (молодь Open-ST);
    • Шевченко Анастасія - 1 місце (соло ювенали 1Н), 1 місце (соло ювенали Д-LA), 2 місце (соло ювенали Д- ST), 2 місце (соло ювенали Е-LA), 2 місце (соло ювенали Е-ST );
    • Садовий Іван і Пантелюк Іванна - 1 місце (ювенали Open -LA);
    • Мінаєв Максим і Попова Дарина - 2 місце (молодь Rising Star-LA);
    • Плакущий Роман і Постолова Маргарита - 3 місце (молодь Open-ST);
    • Кутас Єлизавета - 3 місце (соло ювенали Е-LA);
    • Туров Михайло і Суслова Єва - 3 місце (ювенали 2 Е-ST).

    Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Віктор Палій та Яна Сурмай. 

    спорт одесити молодь
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