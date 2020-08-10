ВООЗ радить людям, які працюють дистанційно, приділяти 150 хвилин на тиждень фізичним навантаженням



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Експерти з ВООЗ радять щодві години робити фітбрейк при тривалій роботі за комп'ютером

Аби бути здоровим, працівникам достатньо 30-хвилинного тренування тричі на тиждень

Щоб бути в тонусі та не набирати зайвої ваги, працівникам достатньо 150 хвилин на тиждень фізичних тренувань. Про це розповіли вчені із Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише портал grc.ua у матеріалі Поради для тих, хто хоче зберегти здоров'я в умовах дистанційної роботи.

Для цього не обов’язково виснажувати себе інтенсивними тренуваннями, на які у сучасного працівника може просто не бути часу. Достатньо приділити 150 хвилин на тиждень, однак фізичні навантаження мають бути щодня. Достатньо зайняти себе нетривалою прогулянкою у парку у високому темпі. При цьому вчені з ВООЗ радять два дні на тиждень займатися інтенсивним зміцненням м'язів.

А от американські вчені на основі проведеного дослідження дійшли висновку, що 30-хвилинні заняття спортом 2-3 рази на тиждень допомагають підтримати в хорошому стані артерії середнього розміру, які забезпечують кров'ю голову і шию. Тоді як для здоров'я більших артерій, по яких кров тече до органів грудної клітини та черевної порожнини, цього недостатньо. Щоб захистити їх від старіння, потрібно займатися 4-5 разів на тиждень.

Якщо вам буває складно приділити щодня навіть півгодини для вправ чи прогулянки, спробуйте робити невеликі фітбрейки під час роботи. Наприклад, раз на півтори-дві години приділіть 10 хвилин простим вправам: для шиї, корпусу та спини, ніг.