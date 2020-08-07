В Африці кількість хворих на Covid-19 перевищила мільйон



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Кількість пацієнтів з Covid-19 досягла 1 млн 008 тис. 377

За останню добу в африканських країнах кількість хворих на коронавірус зросла на 15 тис. 900

В Африці кількість пацієнтів з Covid-19 досягла 1 млн 008 тис. 377. Про це в п'ятницю, 7 серпня, повідомила пресслужба регіонального представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ.

Зазначається, що за останню добу кількість хворих на коронавірус зросла на 15 тис. 900.

Відзначається, що кількість летальних випадків за останні 24 години зросла на 488 - до 22 087. Кількість видужалих на континенті склала 690 тисяч.

Найбільше інфікованих і померлих відзначено в ПАР - 538 184 і 9 604 відповідно. У Єгипті зафіксували 4 951 летальний випадок при 95 006 тих, що заразилися. В Алжирі зареєстрована смерть 1 273 осіб.

У країнах, розташованих на південь від Сахари, за кількістю інфікованих і померлих за ПАР йдуть Нігерія (45 244 і 930) і Гана (39 642 і 199).

Також повідомлялося, що в Польщі другий день поспіль фіксують антирекорди коронавірусу. Напередодні повідомлялося про 726 нових заражених, а сьогодні ця цифра склала вже 609.

Нагадаємо, у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.