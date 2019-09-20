  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одесити вночі знайшли кинутого посеред вулиці маленького хлопчика в колясці

    • Розсилка
    Одесити вночі знайшли кинутого посеред вулиці маленького хлопчика в колясці

    На даний час правоохоронці встановлюють батьків хлопчика і з'ясовують всі обставини справи.

    Одесити в ніч на 20 вересня знайшли кинутого посеред вулиці дитини. Про це повідомили в Патрульній поліції Одеської області.

    Інспектори отримали виклик про знайдений на вулиці Пантелеймонівській дитині близько другої години ночі.

    Прибулі на місце патрульні виявили в колясці хлопчика. На вигляд йому не більше двох років.

    Зі слів заявниці, вона бачила, як жінка, ймовірно мати, в стані алкогольного сп'яніння кинула дитину і пішла в невідомому напрямку. Поруч біля коляски знаходилися речі хлопчика.

    Патрульні поліцейські переодягли, зігріли і заспокоїли малюка, а також викликали на місце групу з протидії домашньому насильству, співробітникам якої передали дитину.

    Читайте також
    Національна поліція України діти Одеса жінка одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ