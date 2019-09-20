Одесити вночі знайшли кинутого посеред вулиці маленького хлопчика в колясці



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На даний час правоохоронці встановлюють батьків хлопчика і з'ясовують всі обставини справи.

Одесити в ніч на 20 вересня знайшли кинутого посеред вулиці дитини. Про це повідомили в Патрульній поліції Одеської області.

Інспектори отримали виклик про знайдений на вулиці Пантелеймонівській дитині близько другої години ночі.

Прибулі на місце патрульні виявили в колясці хлопчика. На вигляд йому не більше двох років.

Зі слів заявниці, вона бачила, як жінка, ймовірно мати, в стані алкогольного сп'яніння кинула дитину і пішла в невідомому напрямку. Поруч біля коляски знаходилися речі хлопчика.

Патрульні поліцейські переодягли, зігріли і заспокоїли малюка, а також викликали на місце групу з протидії домашньому насильству, співробітникам якої передали дитину.