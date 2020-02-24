Одесити з інвалідністю мають можливість безплатно здобути престижну професію



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Стартував соціальний проєкт з безкоштовного навчання професіям у IT-сфері людей з інвалідністю та сприяння їх працевлаштування

Міністерство соціальної політики разом з Громадською організацією «Прометеус» та Асоціацією «Інформаційні технології України» започаткувало соціальний проєкт «Ти можеш усе! Можливості безмежні!».

Мета проєкту - надати безкоштовні можливості навчання затребуваним професіям у сфері IT для людей з інвалідністю і сприяння у подальшому працевлаштуванні на посаду в IT- секторі.

З 5 лютого 2020 року розпочалася реєстрація учасників на сайті:education.msp.gov.ua.

Під час реєстрації учасники мають обрати обов’язкові два курси та кілька (від одного до трьох) додаткових, за власним бажанням.

Навчання на онлайн-курсах розпочнеться з 5 березня 2020 року і триватиме протягом 14 тижнів.

По завершенні курсів учасники складатимуть тести на отримання сертифіката та зможуть взяти участь у конкурсі на вакантні посади в провідних IT-компаніях України.

Організаційні питання щодо навчання, курсів, термінів, умов можна відправляти на електронну адресу [email protected].

З технічних питань повідомлення надсилати на адресу [email protected].