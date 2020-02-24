Одесити з інвалідністю мають можливість безплатно здобути престижну професію
Стартував соціальний проєкт з безкоштовного навчання професіям у IT-сфері людей з інвалідністю та сприяння їх працевлаштування
Міністерство соціальної політики разом з Громадською організацією «Прометеус» та Асоціацією «Інформаційні технології України» започаткувало соціальний проєкт «Ти можеш усе! Можливості безмежні!».
Мета проєкту - надати безкоштовні можливості навчання затребуваним професіям у сфері IT для людей з інвалідністю і сприяння у подальшому працевлаштуванні на посаду в IT- секторі.
З 5 лютого 2020 року розпочалася реєстрація учасників на сайті:education.msp.gov.ua.
Під час реєстрації учасники мають обрати обов’язкові два курси та кілька (від одного до трьох) додаткових, за власним бажанням.
Навчання на онлайн-курсах розпочнеться з 5 березня 2020 року і триватиме протягом 14 тижнів.
По завершенні курсів учасники складатимуть тести на отримання сертифіката та зможуть взяти участь у конкурсі на вакантні посади в провідних IT-компаніях України.
Організаційні питання щодо навчання, курсів, термінів, умов можна відправляти на електронну адресу [email protected].
З технічних питань повідомлення надсилати на адресу [email protected].