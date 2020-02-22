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    В Одесі поряд із собором Московського патріархату роздавали листівки проти пасажирів з Китаю (фото)

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    <p>Роздачу листівок біля церкви в центрі Одеси зафіксували одесити</p> - В Одесі поряд із собором Московського патріархату роздавали листівки проти пасажирів з Китаю (фото)

    Роздачу листівок біля церкви в центрі Одеси зафіксували одесити

    Вірян закликали зберігати спокій та не піддаватися на провокації

    В Одесі вдень 20 лютого біля Свято-Успенського собору Укораїнської православної церкви Московського патріархату роздавали листівки проти прийому українців, евакуйованих з Ухані, де лютує коронавірус

    Про це повідомляє сайт 048.ua.

    Роздачу листівок біля церкви в центрі Одеси зафіксували одесити.

    Вони надіслали журналістам фото роздаткового матеріалу і фото чоловіка в чорній куртці, який пропонував листівки перехожим.

    «Сотні людей загинули по всьому світу від цієї страшної хвороби. Ми не хочемо, щоб цих громадян нашої країни привозили в наше рідне місто. Ми не хочемо ставити в небезпеку наших дітей через громадян з інших регіонів», – зазначено в листівці.

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    На ситуацію відреагувала пресслужба Одеської єпархії УПЦ МП.

    «У цих листівках наводиться недостовірна інформація, розпускаються чутки, створюється паніка і нагнітається суспільне протистояння в зв’язку з можливим поверненням до нашого міста співвітчизників з Китаю», – зазначають у єпархії.

    Також вірян закликали зберігати спокій та не піддаватися на провокації.

    «Закликаємо провокаторів і розповсюджувачів фейків почути голос совісті і принести покаяння», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Чернігівщині прихильники Московської церкви побили священника УПЦ.

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