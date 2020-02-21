Вивезли чоловіка в ліс і пограбували: столична поліція затримала трьох одеситів



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За скоєне фігурантам загрожує до семи років тюремного ув’язнення

До Оболонського управління поліції звернувся 35-річний мешканець Одеської області. Він повідомив, що знайомий із двома чоловіками силою заштовхнув його до автомобіля, вивіз за межі Києва та забрав гроші.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмисники погрозами змусили потерпілого перерахувати 25 тисяч гривень на їхню банківську карту, після чого залишили його у лісі та поїхали.

«Ми встановили особи правопорушників та затримали їх. Це – уродженці Одеської області, 1984, 1986 та 1988 років народження», - повідомив слідчий Оболонського управління поліції Роман Мужиченко.

Фігурантам оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною другою статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а третьому – домашній арешт.

Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше столична поліція затримала 35-річного уродженця Сумської області, який відібрав у 94-річного киянина сумку, в якій знаходились 12 тис. гривень, мобільний телефон та особисті речі.