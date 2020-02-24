У ліфті одеської багатоповерхівки бійцівський собака загризла шпіца



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У шпіца діагностували перелом шийного хребця...

Моторошна подія трапилася «30-й Перлині», що на вулиці Сахарова - при в ході в ліфт пітбультер'єр ледь не розірвав шпіца.

Як повідомляють користувачі соцмереж, господиня зі шпіцом хотіла увійти в ліфт, і коли двері відкрилися, з нього вистрибнув бультер'єр і тут же схопив шпіца.

Господиня питбультерьера насилу відтягнула свою собаку.

При цьому трохи дивним здається поведінку господині постраждалого вихованця - після того, що сталося дівчина стала волочити тільце собаки за нашийник, а потім залишила її в коридорі.

У соцмережах господиня шпіца Анюта пояснила, що вона не кинула улюбленця, а побігла за ковдрою, після чого віднесла поранену собаку у ветеринарну клініку, де йому провели операцію.

«Цілу ніч був у реанімації, йому завдано численних травм, два рази була загроза життю, зробили складну операцію, і зараз я забрала його додому», - пише Анюта.

У шпіца діагностували перелом шийного хребця, перелом черепа, було зачеплено кора головного мозку і постраждав спинний мозок.

Джерело: Думская