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    Одесити завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі стрільби з лука

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    Одесити завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі стрільби з лука

    Вихованці Одеської спортшколи №17 стали переможцями і призерами Всеукраїнського кадетського турніру зі стрільби з лука

    З 18 по 21 липня 2019 року в Чернігові проходив Всеукраїнський кадетський турнір «Кубок Сіверщини» зі стрільби з лука.

    У змаганнях взяли участь 55 спортсменів з 6 областей України та міста Києва.

    Одесу на турнірі представили вихованці дитячо-юнацької спортивної школи № 17.

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    Одесити завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі стрільби з лука
    Одесити завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі стрільби з лука
    Одесити завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі стрільби з лука
    Одесити завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі стрільби з лука
    Одесити завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі стрільби з лука
    Одесити завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі стрільби з лука
    Одесити завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі стрільби з лука

    Одесити успішно виступили на турнірі, посівши такі призові місця:

    • Поліна Ткаченко - 1 місце (кваліфікаційний раунд у категорії «Молодші кадетки»), 1 місце (олімпійський раунд у категорії «Молодші кадетки»), 1 місце (у складі збірної команди) (тренерка - Валерія Ткаченко);
    • Іуліанія Степашко - 1 місце (кваліфікаційний раунд у категорії «кадетки»), 1 місце (олімпійський раунд в категорії «кадетки»), 2 місце (у складі збірної команди) (тренерка - Валерія Ткаченко);
    • Анастасія Єрьоменко - 2 місце (у складі збірної команди) (тренерка - Олена Віхрова);
    • Владислав Коченко - 1 місце (олімпійський раунд у категорії «Молодші кадети»);
    • Артем Пушкін - 2 місце (олімпійський раунд у категорії «Молодші кадети»);
    • Георгій Попов - 3 місце (олімпійський раунд у категорії «Молодші кадети»).

    У командному заліку 1 місце зайняла одеська команда молодших кадетів у складі: Георгія Попова, Поліни Ткаченко та Кирила Проценка.

    У складі змішаної команди 1 місце зайняли Олексій Калінін і Іуліанія Степашко.

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