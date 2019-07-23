Одесити завоювали медалі Всеукраїнського турніру зі стрільби з лука



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Вихованці Одеської спортшколи №17 стали переможцями і призерами Всеукраїнського кадетського турніру зі стрільби з лука

З 18 по 21 липня 2019 року в Чернігові проходив Всеукраїнський кадетський турнір «Кубок Сіверщини» зі стрільби з лука.

У змаганнях взяли участь 55 спортсменів з 6 областей України та міста Києва.

Одесу на турнірі представили вихованці дитячо-юнацької спортивної школи № 17.

Одесити успішно виступили на турнірі, посівши такі призові місця:

Поліна Ткаченко - 1 місце (кваліфікаційний раунд у категорії «Молодші кадетки»), 1 місце (олімпійський раунд у категорії «Молодші кадетки»), 1 місце (у складі збірної команди) (тренерка - Валерія Ткаченко);

Іуліанія Степашко - 1 місце (кваліфікаційний раунд у категорії «кадетки»), 1 місце (олімпійський раунд в категорії «кадетки»), 2 місце (у складі збірної команди) (тренерка - Валерія Ткаченко);

Анастасія Єрьоменко - 2 місце (у складі збірної команди) (тренерка - Олена Віхрова);

Владислав Коченко - 1 місце (олімпійський раунд у категорії «Молодші кадети»);

Артем Пушкін - 2 місце (олімпійський раунд у категорії «Молодші кадети»);

Георгій Попов - 3 місце (олімпійський раунд у категорії «Молодші кадети»).

У командному заліку 1 місце зайняла одеська команда молодших кадетів у складі: Георгія Попова, Поліни Ткаченко та Кирила Проценка.

У складі змішаної команди 1 місце зайняли Олексій Калінін і Іуліанія Степашко.