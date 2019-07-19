Одеська каратистка очолила олімпійський рейтинг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анжеліка Терлюга піднялася на Перше місце в Олімпійському рейтингу в категорії «до 55 кг» і веде боротьбу за право участі в Олімпійських іграх - 2020

За повідомленням пресслужби відділення національного олімпійського комітету України в Одеській області, Одеська каратистка Анжеліка Терлюга вийшла на перше місце в олімпійському рейтингу в категорії «до 55 кг».

За результатами міжнародніх змагань, починаючи з 1 липня 2018 року, Анжеліка Терлюга набрала 4732,5 очка. Примітно, що на 1 січня 2019 року наша землячка була лише на 14-му місці

Досягнуті результати дають підстави претендувати одеситці на участь в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.

За участь у категорії «до 55 кг» на Олімпіаді - 2020 змагаються спортсменки двох категорій - «до 50 кг» і «до 55 кг», у якій Анжеліка вийшла на перше місце.

Путівки в Токіо-2020 отримають чотири кращі спортсменки олімпійського рейтингу станом на 6 квітня 2020 року (по дві з кожної категорії). Наразі в загальному рейтингу на першому місці туркеня Озчелік Арапоглу ( «до 50 кг») - 6802,5 очка, на другому - Анжеліка Терлюга ( «до 55 кг») - 4732,5 очка. Наступні в рейтингу в категорії «до 55 кг» - чемпіонка світу полька Дорота Банащик (3292,5 очка) і туркеня Яка Туба (3187,5 очка).

Також на олімпійські ліцензії претендують ще дві спортсменки Одеської області: одеситка Анастасія Степашко і Аніта Серьогіна з Чорноморська.