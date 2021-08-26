Одеська лікарня закупила у тещі експрокурора обладнання на 300 тис. грн дорожче від ринкової ціни

Ціни у договорі на постачання товарів виявилися завищеними більш ніж на чверть

Комунальне підприємство «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради 9 серпня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Окрус» на постачання медичних меблів вартістю 964 тис. грн. Про це повідомляє Монітор.

Видання зазначає, що тендер на постачання меблів із початковою вартістю 965 тис. грн було оголошено ще 8 липня 2021 року.

Відомо, що у торгах взяли участь троє кандидатів: Катерина Берладин, яка запропонувала найнижчу ціну, компанія «Окрус», яку пов’язують із експрокурором Одеської області Олександром Гольбартом та яка оформлена на його тещу Тетяну Бучек, а також і Наталія Антоненко. В результаті лікарня відхилила більш вигідну пропозицію від Катерини Бердалін і підписала договір з «Окрусом» на майже 964 тис. грн..

Видання зазначає, що таким чином лікарня переплатила компанії близько 300 тис. грн, якщо порівнювати ціни на меблі, зазначені у договорі, із ринковими.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, за 20 місяців роботи схеми створене «Укрзалізницею» ТОВ «Енерго Збут Транс» завдало державі збитків на на 1,9 млрд грн.

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