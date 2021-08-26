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    Головний санлікар спрогнозував дату нового локдауну

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    Готуємось до локдауну наприкінці осені? - Головний санлікар спрогнозував дату нового локдауну
    Готуємось до локдауну наприкінці осені?
    Фото з відкритих джерел

    Зараз найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається у східних та західних областях України

    Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін спрогнозував, коли в Україні можуть знову запровадити локдаун. За його словами, це може статися вже у листопаді цього року. Про це Кузін сказав в інтерв'ю BBC Україна.

    «За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді», – сказав представник МОЗ.

    Як зазначив Кузін, зараз найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається у східних та західних областях України. У цих областях, за його словами, фіксують дещо більше хворих, ніж в інших регіонах країни.

    Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

    Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.

    До слова, у Києві повністю вакциновано проти Covid-19 пів мільйона осіб.

    За минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти Covid-19. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини.

    До слова, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.

    Напередодні у Києві з’явились інтерактивні інсталяції про переваги вакцинації.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна карантин коронавірус
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    Головний санлікар спрогнозував дату нового локдауну