Головний санлікар спрогнозував дату нового локдауну

Зараз найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається у східних та західних областях України

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін спрогнозував, коли в Україні можуть знову запровадити локдаун. За його словами, це може статися вже у листопаді цього року. Про це Кузін сказав в інтерв'ю BBC Україна.

«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді», – сказав представник МОЗ.

Як зазначив Кузін, зараз найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається у східних та західних областях України. У цих областях, за його словами, фіксують дещо більше хворих, ніж в інших регіонах країни.

Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.

До слова, у Києві повністю вакциновано проти Covid-19 пів мільйона осіб.

За минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти Covid-19. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини.

До слова, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.

Напередодні у Києві з’явились інтерактивні інсталяції про переваги вакцинації.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.