В Україні закінчується Moderna: яка ситуація з іншими вакцинами

Вакцина Moderna залишилася в Україні лише для другої дози

Протягом вересня 2021 року в Україну має прибути близько 6,5 млн доз вакцини проти Covid-19 різних виробників

В Україні закінчуються вакцини від коронавірусу виробництва Moderna. Залишилися тільки препарати для другої дози особам, які зробили перше щеплення раніше. Про це Liga.net заявили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Відзначається, що на Національному складі України не залишилося вакцин Moderna. Є тільки на регіональних і місцевих складах 805 652 дози, які зарезервовано для другої дози.

«Зараз вакцина Moderna повинна використовуватися тільки для завершення імунізації тим, хто вже отримав першу дозу вакцини», – йдеться в повідомленні.

У вересні Moderna теж не поставлять, уточнили в МОЗ. Бо 2 млн доз було поставлено в рамках програми Covax, а не через держзакупівлю.

З вакцинами інших виробників наступна:

Вакцина CoronaVac:

залишки на Національному складі – 2 700 560 доз, на регіональних і місцевих складах – 3 808 082 дози.

Вакцина Pfizer:

залишки на Національному складі – 37 440 доз, на регіональних і місцевих складах – 523 798 доз.

залишки на Національному складі – 1 807 980 доз, на регіональних і місцевих складах – 1 380 568 доз.

Загалом станом на 24 серпня 2021 року на Національному, регіональних і місцевих складах є більше 11 млн вакцин різних виробників.

Протягом вересня 2021 року в Україну має прибути близько 6,5 млн доз вакцини проти Covid-19 різних виробників. Це вакцини тих виробників, які використовуються зараз, уточнили в МОЗ.

До кінця року Україна має отримати близько 47 млн доз вакцини проти Covid-19, які було закуплено коштом держбюджету (близько 39 млн доз) і які отримано безоплатно, в рамках Covax (близько 8 млн доз).

Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.

До слова, у Києві повністю вакциновано проти Covid-19 пів мільйона осіб.

За минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти Covid-19. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини.

До слова, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.

Напередодні у Києві з’явились інтерактивні інсталяції про переваги вакцинації.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.