В Україні закінчується Moderna: яка ситуація з іншими вакцинами
Протягом вересня 2021 року в Україну має прибути близько 6,5 млн доз вакцини проти Covid-19 різних виробників
В Україні закінчуються вакцини від коронавірусу виробництва Moderna. Залишилися тільки препарати для другої дози особам, які зробили перше щеплення раніше. Про це Liga.net заявили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
Відзначається, що на Національному складі України не залишилося вакцин Moderna. Є тільки на регіональних і місцевих складах 805 652 дози, які зарезервовано для другої дози.
«Зараз вакцина Moderna повинна використовуватися тільки для завершення імунізації тим, хто вже отримав першу дозу вакцини», – йдеться в повідомленні.
У вересні Moderna теж не поставлять, уточнили в МОЗ. Бо 2 млн доз було поставлено в рамках програми Covax, а не через держзакупівлю.
З вакцинами інших виробників наступна:
Вакцина CoronaVac:
- залишки на Національному складі – 2 700 560 доз, на регіональних і місцевих складах – 3 808 082 дози.
Вакцина Pfizer:
- залишки на Національному складі – 37 440 доз, на регіональних і місцевих складах – 523 798 доз.
- залишки на Національному складі – 1 807 980 доз, на регіональних і місцевих складах – 1 380 568 доз.
Загалом станом на 24 серпня 2021 року на Національному, регіональних і місцевих складах є більше 11 млн вакцин різних виробників.
Протягом вересня 2021 року в Україну має прибути близько 6,5 млн доз вакцини проти Covid-19 різних виробників. Це вакцини тих виробників, які використовуються зараз, уточнили в МОЗ.
До кінця року Україна має отримати близько 47 млн доз вакцини проти Covid-19, які було закуплено коштом держбюджету (близько 39 млн доз) і які отримано безоплатно, в рамках Covax (близько 8 млн доз).
Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.
До слова, у Києві повністю вакциновано проти Covid-19 пів мільйона осіб.
За минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти Covid-19. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини.
До слова, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.
Напередодні у Києві з’явились інтерактивні інсталяції про переваги вакцинації.
Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.
Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.