Одеситів попередили про відключення газу
До уваги одеситів: відключення газу на 19 вересня
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Інглезі
19 вересня 2019 року з 09:00 до 17:30
будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
|
№ з/п
|
Споживач
|
Поштова адреса
|
1
|
церква, топочна
|
Довга, 120 а
|
2
|
кришна котельня
|
Костанді,102-104
|
3
|
кришна котельня
|
Левитана, 34 (закільц.)
|
4
|
кришна котельня
|
Левитана, 62
|
5
|
кришна котельня
|
Чернігівська, 9 в
|
6
|
кришна котельня
|
Тополева,10,14,16
|
7
|
приватний будинок
|
5 Лінія 27
|
8
|
кришна котельня
|
Левітана, 79
|
9
|
газ плити
|
Люстдорфська дорога,140/1,а,б,в,г,д
|
10
|
приватний будинок
|
Люстдорфська дорога,121,а,б,в,г
|
11
|
населення
|
Китобійна,89
|
12
|
населення
|
Китобійна,91
|
13
|
кришна котельня
|
Ак. Корольова, 24
|
14
|
приватні будинки, населення
|
Люстдорфська дорога, 140, 138, 136а, 136, 134, 132, 130, 130а, 130б, 128, 124, 122, 112, 118, 110, 102 б, 102 в
|
15
|
приватний будинок
|
Обільна,111
|
16
|
кришна котельня
|
Ак. Корольова, 5 к 2
|
17
|
кришна котельня
|
Інглезі, 6/1
|
18
|
адмінспоруда, котельня
|
Топольова,12 а
|
19
|
магазин АТБ
|
Ак. Корольова, 15
|
20
|
Джерман-Автоцентр
|
Левітана, 44
|
21
|
молебний дім, котельня
|
Левітана, 87
|
22
|
бар
|
Люстдорфська дорога, 140 в
|
23
|
«Тойота»
|
Люстдорфська дорога, 140 в
|
24
|
пивний ресторан
|
Люстдорфська дорога, 140 а
|
25
|
адмін.споруда, топочна
|
Люстдорфська дорога, 140 а
|
26
|
«Біржа»
|
Люстдорфська дорога, 140 а/2
|
27
|
дитячий садок, котельня
|
Топольова,18 а
|
28
|
«Маріо», кафе
|
Ак. Корольова, 24
|
29
|
топочна офіса
|
Ак. Корольова, 24
|
30
|
топочна офіса
|
Інглезі, 2 б
|
31
|
автосалон
|
Люстдорфська дорога, 114
|
32
|
«Вега»
|
Інглезі, 2
|
33
|
топочна
|
Варненська, 8/1
|
34
|
котельня
|
Інглезі, 23 а
|
35
|
приватний будинок
|
Довга, 120 а
Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.