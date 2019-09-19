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    Новини

    Одеситів попередили про відключення газу

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    Одеситів попередили про відключення газу

    До уваги одеситів: відключення газу на 19 вересня

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Інглезі

    19 вересня  2019 року з 09:00 до 17:30

    будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами: 

    № з/п

    Споживач

    Поштова адреса

    1

    церква, топочна

    Довга, 120 а

    2

    кришна  котельня

    Костанді,102-104

    3

    кришна  котельня

    Левитана, 34 (закільц.)

    4

    кришна  котельня

    Левитана, 62

    5

    кришна  котельня

    Чернігівська, 9 в

    6

    кришна  котельня

    Тополева,10,14,16

    7

    приватний будинок

    5 Лінія 27

    8

    кришна  котельня

    Левітана, 79

    9

    газ плити

    Люстдорфська дорога,140/1,а,б,в,г,д

    10

    приватний будинок

    Люстдорфська дорога,121,а,б,в,г

    11

    населення

    Китобійна,89

    12

    населення

    Китобійна,91

    13

    кришна  котельня

    Ак. Корольова, 24

    14

    приватні будинки, населення

    Люстдорфська дорога, 140, 138, 136а, 136, 134, 132, 130, 130а, 130б, 128, 124, 122, 112, 118, 110, 102 б, 102 в

    15

    приватний будинок

    Обільна,111

    16

    кришна  котельня

    Ак. Корольова, 5 к 2

    17

    кришна  котельня

    Інглезі, 6/1

    18

    адмінспоруда, котельня

    Топольова,12 а

    19

    магазин АТБ

    Ак. Корольова, 15

    20

    Джерман-Автоцентр

    Левітана, 44

    21

    молебний дім, котельня

    Левітана, 87

    22

    бар

    Люстдорфська дорога, 140 в

    23

    «Тойота»

    Люстдорфська дорога, 140 в

    24

    пивний ресторан

    Люстдорфська дорога, 140 а

    25

    адмін.споруда, топочна

    Люстдорфська дорога, 140 а

    26

    «Біржа»

    Люстдорфська дорога, 140 а/2

    27

    дитячий садок, котельня

    Топольова,18 а

    28

    «Маріо», кафе

    Ак. Корольова, 24

    29

    топочна офіса

    Ак. Корольова, 24

    30

    топочна офіса

    Інглезі, 2 б

    31

    автосалон

    Люстдорфська дорога, 114

    32

    «Вега»

    Інглезі, 2

    33

    топочна

    Варненська, 8/1

    34

    котельня

    Інглезі, 23 а

    35

    приватний будинок

    Довга, 120 а

    Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

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